بأسعار مخفضة.. انطلاق معارض أهلا بالمدارس في الإسماعيلية

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية سلسلة معارض «أهلًا بالمدارس»، لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة وتنافسية، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 15 سبتمبر الجاري.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الحزب ونوابه لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتوفير احتياجات الطلاب بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع.

وتشمل المعارض عددًا من المراكز بالدائرة الثالثة، حيث يقام معرض مركز فايد في الشارع الجديد، بعد المزلقان، أمام ماركت الحاج عبد الوهاب، بينما يقام معرض مركز القصاصين ببر أيمن ترعة الإسماعيلية، أمام كوبري القصاصين.

وتوفر المعارض مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية والزي المدرسي، مع طرح المنتجات بأسعار تنافسية، بما يساهم في مساعدة الأسر على توفير احتياجات أبنائها مع بداية العام الدراسي.

وأكدت المبادرة حرص حزب مستقبل وطن ونوابه على تعزيز الدور المجتمعي والخدمي، والتواجد الميداني بين المواطنين، والعمل على تقديم مبادرات ملموسة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي، خاصة مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.