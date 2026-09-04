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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي عن عودة الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا: بطل القرن الحقيقي

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

تحدث الإعلامي مينا ماهر عن عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال مواجهة إيه إس بورت الجيبوتي، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «اليوم يعود بطل القرن العشرين الحقيقي إلى دوري أبطال إفريقيا».


وتأتي عودة الزمالك إلى دوري الأبطال بعد غياب، حيث يشارك الفريق في النسخة الحالية بصفته بطل الدوري المصري، ويبدأ مشواره بمواجهة إيه إس بورت على استاد القاهرة الدولي.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة  في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي


تنقل مباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت

ويشارك الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 3 مواسم كاملة.

مينا ماهر الزمالك طولة دوري أبطال إفريقيا الجيبوتي

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