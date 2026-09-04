موعد مباراة الزمالك وبطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة الليلة

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي مع إيه إس بورت الجيبوتي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية.

ويبحث الزمالك عن تحقيق بداية قوية في مشواره الأفريقي، تمهيدًا لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ 24 عامًا.

الزمالك يستهدف اللقب السادس

يدخل الفريق الأبيض البطولة بهدف المنافسة على التتويج باللقب السادس في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا، بعدما كان آخر تتويج له بالبطولة عام 2002.

ونجح الزمالك في حصد اللقب عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، بعدما سجل تامر عبد الحميد هدفًا تاريخيًا في مباراة الإياب التي أقيمت بالقاهرة، ليمنح الفريق الأبيض البطولة للمرة الخامسة في تاريخه.

ويأمل الزمالك في استعادة أمجاده القارية والعودة إلى منصة التتويج، بعدما غابت البطولة عن خزائنه لسنوات طويلة.

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت

تقام مباراة الزمالك وإيه إس بورت الجيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك

تنقل مباراة الزمالك وإيه إس بورت الجيبوتي عبر شاشة ON Sport، صاحبة حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا خلال الدور التمهيدي.