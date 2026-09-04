المدير الرياضي لنيس: عبد المنعم يتمتع بخصائص رائعة.. لكنه لا يفهم ما يقوله المدرب

تحدث روجر ريكورت المدير الرياضي لنادي نيس الفرنسي عن محمد عبد المنعم مدافع الفريق عقب مشاركته اساسيا مع الفريق في الدوري الفرنسي

المدير الرياضي لـ نيس الفرنسي: أتمنى أن يتعلم محمد عبد المنعم الفرنسية



وأكد ريكورت في حوار نقلتها شبكة "Nice Matin" الفرنسية: لقد ظننا أنه سيرغب في مغادرة النادي.

وتابع قائلا" ما يفتقده هو اللغه … أرغب بشدة بأن يتعلم اللغة الفرنسية وسنجد من يتولى ذلك اعتقد أن اللاعب لا يفهم ما يقوله المدرب عند الحديث معه.

وتابع: "بصراحة أنه يتمتع بخصائص دفاعية رائعة ويستخلص الكرة بنظافة ودقة".