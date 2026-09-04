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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يفجر مفاجأة: لاعبو الزمالك وراء 90% من بطولات الأهلي الأخيرة

خالد طلعت
خالد طلعت
ميرنا محمود

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت جدلا واسعا بتصريح تحدث خلاله عن الدور الذي لعبه عدد من لاعبي الزمالك السابقين في الانتصارات والبطولات التي حققها النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة.

وقال خالد طلعت عبر فيسبوك  إن 90% من انتصارات وإنجازات وبطولات الأهلي في السنوات الأخيرة جاءت بأهداف أو أسيستات وتألق لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك، مستشهدا بعدد من الأسماء التي انتقلت إلى صفوف القلعة الحمراء.

وذكر الناقد الرياضي في تصريحاته كلا من محمود عبد المنعم كهربا، وإمام عاشور، وأشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، باعتبارهم من أبرز اللاعبين الذين كان لهم تأثير مع الأهلي بعد ارتباطهم بالزمالك.

ولم يتوقف خالد طلعت عند هذا الحد، حيث أشار إلى هدف التعادل القاتل أمام بيراميدز، والذي ساهم في حسم الأهلي لقب الدوري المصري موسم 2024-2025، موضحا أن الهدف سجله أحمد رضا.

خالد طلعت الزمالك الأهلي تصريحات خالد طلعت

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