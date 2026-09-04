ملهاش أي تأثير.. رضا عبد العال ينتقد صفقات الأهلي الجديدة

وجه رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق انتقادا لاذعا لصفقات النادي الأهلي الجديدة بعد ظهورها خلال المرسم الجديد.

وقال رضا عبد العال في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الأهلي عمل فترة إعداد كويسة في إسبانيا، والمفروض إن الصفقات انسجمت إلا حد كبير، ولكن لحد دلوقتي مشوفناش أي حاجة».

وأضاف: «كل ماتش لعيب قديم اللي بينقذ الموقف مباراة زد كان بن شرقي، وسموحة كان ياسر إبراهيم، أما الصفقات الجديدة ملهاش أي تأثير».

وتابع: «عمالين يضيعوا هيبة وهوية النادي الأهلي، جبت 2 مهاجمين سفيان بن جديدة ومنصف بقرار في رأيي إن جراديشار قدهم 100 مرة، وجبت أقطاي عشان عمل مشكلة في ماتش الزمالك الموسم اللي فات».

واختتم: «اللعيبة دي لسه قدامها فترة عشان تحس يعني إية النادي الأهلي وجماهيره، ولو لعبت فرقة قوية بجد هتعاني مثلًا سيراميكا كليوباترا أو بيراميدز أو حتى البنك الأهلي».