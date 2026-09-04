قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموعد النهائي لتحديث بطاقات التموين 2026
نشاط رياح وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام القادمة
في عيدها القومي الـ145.. الشرقية تفتتح 66 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار جنيه
ما هو تأثير النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على الكوليسترول؟
ارتفاع قتلى الفيضانات في نيبال إلى 1287 شخصا والمفقودين إلى 5083
الغرف التجارية: 40% تخفيضات بأهلًا مدارس ومعارض دائمة لتوفير السلع
وزير التعليم: معدل حضور الطلاب وانتظامهم بالمدارس وصل إلى 87%
استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد..وزير النقل: رفع درجة الاستعداد بالسكك الحديدية والمترو وLRT ومونوريل شرق النيل
‫تحرك برلماني لإنقاذ التعليم الفني وربطه بالمصانع لتشغيل ملايين الشباب
وزير التعليم يعلن بدء برامج لتطوير قدرات المعلمين بالتعاون مع جامعتي هارفارد وهيروشيما
وزير العمل يعتمد معايير منح ترخيص مراكز التدريب المهني لمساعدي الخدمات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل طبية مجانية لخدمة أهالي البداري وأبنوب بأسيوط

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، دعم المحافظة الكامل للجهود الرامية إلى توفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوصول بها إلى المواطنين بمختلف المناطق، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ قوافل طبية متخصصة لخدمة المرضى في مختلف محافظات الجمهورية، ومنها محافظة أسيوط.

وأوضح المحافظ أنه جرى التنسيق لتنفيذ قافلة طبية متعددة التخصصات بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، تستهدف أهالي مركزي البداري وأبنوب، وتقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، في إطار دعم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وأشار علوان إلى أن القوافل الطبية ستُنفذ وفق جدول زمني متكامل، حيث تشهد مدينة البداري يوم الاثنين 14 سبتمبر تنظيم قافلة رمد متكاملة، بينما تقام يوم الثلاثاء 15 سبتمبر قافلة طبية متعددة التخصصات تشمل العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة.

وأضاف المحافظ أن مركز أبنوب سيشهد يوم الأربعاء 16 سبتمبر تنفيذ قافلة طبية متكاملة تضم تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، على أن تُنظم يوم الخميس 17 سبتمبر قافلة رمد متكاملة.

ولفت إلى أن مؤسسة بنك الشفاء المصري ستتكفل بتوفير الأطقم الطبية المتخصصة، والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، إلى جانب الأدوية والمستلزمات المطلوبة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، مع إجراء العمليات التي تستدعي ذلك وفقًا للحالات التي يتم توقيع الكشف الطبي عليها.

ووجه محافظ أسيوط جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتوفير كافة سبل الدعم اللوجيستي والتنسيق اللازم لإنجاح القوافل الطبية، وتيسير عمل الفرق الطبية، وضمان وصول الخدمات المقدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة للقطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

أسيوط محافظ أسيوط الرعاية الصحية الخدمات الطبية مجلس الوزراء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قوافل طبية المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

خطبة الجمعة

فعل نهى عنه النبي يوم الجمعة.. على الرجال الحذر منه

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

بيراميدز

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

حسام حسن

حسام حسن يطلب تقارير شاملة عن جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة موسيماني

حسين عموتة

فرج عامر ينتقد عموتة: تشكيلات خاطئة.. وأخطاء متكررة

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد