قوافل طبية مجانية لخدمة أهالي البداري وأبنوب بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، دعم المحافظة الكامل للجهود الرامية إلى توفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوصول بها إلى المواطنين بمختلف المناطق، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ قوافل طبية متخصصة لخدمة المرضى في مختلف محافظات الجمهورية، ومنها محافظة أسيوط.

وأوضح المحافظ أنه جرى التنسيق لتنفيذ قافلة طبية متعددة التخصصات بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، تستهدف أهالي مركزي البداري وأبنوب، وتقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، في إطار دعم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وأشار علوان إلى أن القوافل الطبية ستُنفذ وفق جدول زمني متكامل، حيث تشهد مدينة البداري يوم الاثنين 14 سبتمبر تنظيم قافلة رمد متكاملة، بينما تقام يوم الثلاثاء 15 سبتمبر قافلة طبية متعددة التخصصات تشمل العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة.

وأضاف المحافظ أن مركز أبنوب سيشهد يوم الأربعاء 16 سبتمبر تنفيذ قافلة طبية متكاملة تضم تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، على أن تُنظم يوم الخميس 17 سبتمبر قافلة رمد متكاملة.

ولفت إلى أن مؤسسة بنك الشفاء المصري ستتكفل بتوفير الأطقم الطبية المتخصصة، والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، إلى جانب الأدوية والمستلزمات المطلوبة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، مع إجراء العمليات التي تستدعي ذلك وفقًا للحالات التي يتم توقيع الكشف الطبي عليها.

ووجه محافظ أسيوط جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتوفير كافة سبل الدعم اللوجيستي والتنسيق اللازم لإنجاح القوافل الطبية، وتيسير عمل الفرق الطبية، وضمان وصول الخدمات المقدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة للقطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.