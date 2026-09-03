رئيس جامعة أسيوط يبحث تطوير منظومة الخدمات المميكنة والتحول الرقمي.. الاعتماد على النظم الإلكترونية في كل القطاعات

استقبل الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني بشركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والخدمات المالية والرقمية، ودعم جهود الجامعة في تطوير منظومة الخدمات المميكنة والتحول الرقمي، وذلك بحضور شوكت صابر، أمين عام الجامعة.

وضم وفد الشركة الدكتور مصطفى عوض، رئيس قطاع ضمان الجودة وتقديم الخدمات، و محمد صبحي، رئيس قطاع قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمهندس وائل عبدالرحمن، نائب رئيس قطاع المشروعات، و أمير عبدالله، مدير أول تسويق التجار، والمهندس حاتم فاروق، مدير أول تطوير الأعمال بالقطاع التجاري، و محمد فاروق، مدير فرع الشركة بأسيوط، و محمود عبدالحفيظ، مسؤول الدعم الفني بأسيوط والمشرف على جامعة أسيوط.

ورحب الدكتور أحمد عبدالمولى بوفد شركة «إي فاينانس»، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط على توسيع أطر التعاون مع المؤسسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تطوير الخدمات المقدمة بالجامعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتيسير حصول المستفيدين على الخدمات المختلفة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية التوسع في توظيف الحلول والتقنيات الرقمية الحديثة، وتطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والاعتماد على النظم المميكنة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط على دعم هذه الجهود وتطبيقها بما يخدم العملية التعليمية والإدارية والخدمية.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى بجهود القيادة السياسية في دعم مسيرة التحول الرقمي والرقمنة بمختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على مواكبة هذه التوجهات من خلال تطوير بنيتها الرقمية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، ورفع كفاءة نظم العمل بما يعزز سرعة إنجاز الخدمات ودقتها.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الجانب الطلابي في منظومة التحول الرقمي، من خلال تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والتفكير الإبداعي، وإتاحة الفرص أمامهم للتعرف على التطبيقات العملية للتكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يدعم جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المتطور.

ومن جانبه، أعرب أحمد إسماعيل عن تقديره لجامعة أسيوط، وحرص شركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» على تعزيز التعاون معها، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المؤسسات التعليمية في دعم خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى استعداد الشركة لتقديم حلول رقمية مبتكرة في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، بما يدعم جهود الجامعة في تطوير منظومة الخدمات المميكنة وتعزيز كفاءتها.

وفي ختام اللقاء، أهدى أحمد إسماعيل درع شركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» إلى الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس الجامعة، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة التحول الرقمي بجامعة أسيوط، وحرصه على تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.