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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق تحيا مصر يطلق المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية

صندوق "تحيا مصر
صندوق "تحيا مصر
أ ش أ

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية، بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن جهود الصندوق لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

وانطلقت فعاليات المبادرة من محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، بحضور اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس إبراهيم عبد القادر، محافظ كفر الشيخ، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى جانب قيادات الصندوق والمنطقة الشمالية والمحافظات، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه، صرح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، بأن المبادرة تستهدف مساندة الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم استعدادًا للعام الدراسي الجديد، من خلال توفير الحقائب والمستلزمات والأدوات الدراسية والملابس للأطفال، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتهيئتهم لاستقبال العام الدراسي بصورة أفضل.

وأوضح عبد الفتاح أن الفعاليات تتضمن معرضًا يتيح للأسر والأطفال الأولى بالرعاية الحصول على الحقائب المدرسية المتكاملة، التي تضم الكراسات والأقلام وأدوات الكتابة والرسم، وغيرها من المستلزمات الدراسية، إلى جانب الملابس الجديدة والأحذية والجواكت، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة وإدخال البهجة على نفوس الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد عبد الفتاح أن المبادرة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب من ذوي الهمم، من خلال توفير الكراسي المتحركة اليدوية والكهربائية للأطفال المستحقين، بما يسهم في تيسير حركتهم وتعزيز استقلاليتهم، ودعم قدرتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والاندماج بصورة أكثر فاعلية في المجتمع.

وفيما يتعلق بخطة الانتشار الجغرافي لمبادرة توفير المستلزمات الدراسية، قال عبد الفتاح إن تنفيذها يتم على أربع مراحل، تشمل المرحلة الأولى محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، فيما تستهدف المرحلة الثانية محافظات المنيا والفيوم وأسيوط.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تشمل محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، بينما تستهدف المرحلة الرابعة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، على أن يجري استكمال التوسع لتغطية باقي محافظات الجمهورية، بما يضمن اتساع نطاق المبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ولفت عبد الفتاح إلى أن الصندوق يعطي أولوية للوصول إلى الأطفال في القرى والمناطق النائية والحدودية، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية مع بداية العام الدراسي، وتعزيز فرص حصولهم على المستلزمات اللازمة لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

وأكد أن تنفيذ المبادرة يعتمد على تكامل الجهود والتعاون بين صندوق تحيا مصر وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وتعظيم الأثر المجتمعي، وترسيخ دور الشراكات في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يواصل تنفيذ تدخلاته وبرامجه المتنوعة لدعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية، وتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، والمساهمة في توفير بيئة أكثر استقرارًا لأبنائها، بما يعكس التزام الصندوق بدعم جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الحياة.

صندوق تحيا مصر المستلزمات الدراسية الاستعداد عام الدراسي

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