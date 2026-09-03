إنفيديا تراهن على الذكاء الاصطناعي المفتوح.. استحواذ ضخم على "هاجينج فيس" بـ13 مليار دولار

أعلنت شركة إنفيديا استحواذها على منصة مطوري الذكاء الاصطناعي الشهيرة "هاجينج فيس" (Hugging Face) مقابل نحو 12.93 مليار دولار، في صفقة تعكس رهان الشركة على أن التوسع في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر سيدعم الطلب على تقنياتها مستقبلاً، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتراجعت أسهم إنفيديا بشكل طفيف عقب الإعلان عن الصفقة، التي تُعد واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في تاريخ الشركة.

وتتيح الصفقة لإنفيديا الوصول المباشر إلى منصة يستخدمها المطورون للتعاون واختبار ومشاركة نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما قد يوفر للشركة رؤى وبيانات تساعدها على تعزيز موقعها في مواجهة أكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والصين.

وشهد الطلب على نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة ارتفاعاً ملحوظاً، مع اتجاه الشركات إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة لتطوير وتشغيل هذه التكنولوجيا.

كما برزت شركات صينية، من بينها "ديب سيك" (DeepSeek) و"زي دوت إيه آي" (Z.ai)، بنماذج قادرة على منافسة نماذج أمريكية متقدمة في مهام مثل تطوير البرمجيات، وبكلفة أقل.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانج إن "هاجينج فيس" ستظل منصة مفتوحة لمنظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها، مؤكداً أن استخدام المنصة لن يتطلب بالضرورة الاعتماد على شرائح إنفيديا. وبموجب الاتفاق، ستدفع إنفيديا نحو 11.9 مليار دولار لمستثمري هاجينج فيس، إلى جانب برنامج احتفاظ قائم على الأسهم تصل قيمته إلى مليار دولار للموظفين الذين سينضمون إلى الشركة.

وقد يساعد دعم إنفيديا للنماذج مفتوحة المصدر في مواجهة مخاطر تباطؤ الطلب من كبار العملاء، مثل ميتا وأوبن إيه آي ومايكروسوفت، الذين يطورون شرائح ذكاء اصطناعي خاصة بهم لتقليل الاعتماد على معالجات إنفيديا مرتفعة التكلفة ومحدودة المعروض. وتأسست "هاجينج فيس" في نيويورك عام 2016 على يد رواد الأعمال الفرنسيين كليمان ديلانغ وجوليان شوموند وتوما وولف، وتوفر إلى جانب استضافة النماذج مجموعات بيانات ومكتبات برمجية وخدمات سحابية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي