أنشيلوتي يشيد بـ مورينيو ويكشف توقعاته لموسم ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قوة العلاقة التي تجمعه بالبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، مشيرًا إلى أن التواصل بينهما مستمر، سواء عبر تبادل الرسائل أو مناقشة الأفكار الفنية.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي خلال زيارته مقر ريال مدريد، اليوم الخميس، حيث حرص على متابعة اللاعبين البرازيليين في صفوف الفريق الملكي والاطمئنان عليهم قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

علاقة قوية تجمع أنشيلوتي ومورينيو

وتحدث أنشيلوتي عن علاقته بمورينيو، مؤكدًا أنها تعود إلى سنوات طويلة، وأن الاحترام المتبادل بين المدربين لا يزال قائمًا.

وقال المدرب الإيطالي: «علاقتي به جيدة جدًا، وهي كذلك منذ وقت طويل. لدي علاقة ممتازة معه، ونتبادل الأفكار والرسائل. أنا سعيد للغاية بوجوده هنا، وبقدرته على الاستفادة من هذا النادي العظيم، ريال مدريد الذي يعرفه جيدًا».

وأضاف أنشيلوتي: «جوزيه مدرب كبير، وبالمناسبة أنا متأكد من أنه سيقوم بعمل ممتاز جدًا هنا».

أنشيلوتي يقيّم بداية مورينيو مع ريال مدريد

وتطرق المدير الفني لمنتخب البرازيل إلى بداية ولاية مورينيو مع ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريق يتطور تدريجيًا مع مرور المباريات.

وأوضح: «أراها جيدة جدًا. أعتقد أنه واجه بعض الصعوبات في المباراة الأولى، لكن شيئًا فشيئًا لعب الفريق بشكل أفضل في المباراة الثانية، وكانت مباراة كبيرة أمام ريال سوسيداد».

وأشار أنشيلوتي إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر أهمية بالنسبة إلى ريال مدريد، مع بداية خوض المباريات القوية محليًا وقاريًا.

وقال: «الآن تبدأ المواجهات المهمة، المباراة ضد بيتيس غدًا الجمعة في الدوري الإسباني، وبداية دوري أبطال أوروبا».

إشادة بالصفقات الجديدة

وأبدى أنشيلوتي تفاؤله بقدرة ريال مدريد على تقديم موسم قوي، خاصة في ظل التدعيمات التي أجراها النادي خلال فترة الانتقالات، مؤكدًا أن اللاعبين الجدد يمثلون إضافة مهمة للفريق.

واختتم مدرب البرازيل تصريحاته قائلًا: «أعتقد أن الفريق مستعد جيدًا، مع التعاقدات الجديدة التي تقدم الكثير وستضيف الكثير للفريق. أعتقد أنه سيكون موسمًا عظيمًا لريال مدريد».