فولهام يخطف موهبة ريال مدريد.. تفاصيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اتفاقه مع نادي فولهام الإنجليزي على انتقال لاعب الوسط مانويل أنخيل، إلى النادي الإنجليزي، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة اللاعب الشاب الذي قضى نحو ثمانية مواسم في صفوف النادي الملكي.

وانضم مانويل أنخيل إلى ريال مدريد عام 2018 وهو في الـ14 من عمره، وترقى في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، وشارك هذا العام لأول مرة مع الفريق الأول، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

مسيرته

وخلال مسيرته مع النادي، حقق أنخيل إنجازات لافتة على مستوى الفئات السنية، إذ فاز بكأس ملك إسبانيا للشباب في عام 2022، وقاد فريق الشباب تحت 19 عاما لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري، كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2022-2023.

ويأتي انتقال أنخيل إلى فولهام في وقت يقود فيه النادي الإنجليزي المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، النجم السابق لريال مدريد، الذي كان يدير الفريق فنيا حتى نهاية الموسم الماضي قبل أن يسلم الراية للبرتغالي جوزيه مورينيو.