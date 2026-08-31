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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جابرييل جيسوس.. سجل مميز أمام ريال مدريد ينتظر انتقاله إلى برشلونة

جابرييل جيسوس
جابرييل جيسوس
إسراء أشرف

يقترب البرازيلي جابرييل جيسوس من بدء فصل جديد في مسيرته، بعدما بات على أعتاب الانتقال إلى برشلونة، في صفقة يستهدف من خلالها النادي الكتالوني تعزيز خياراته الهجومية بخبرة لاعب اعتاد الظهور في المواعيد الكبرى.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن جيسوس، البالغ من العمر 29 عامًا، يدخل حسابات برشلونة مستفيدًا من تجاربه السابقة مع مانشستر سيتي وآرسنال، إلى جانب امتلاكه سجلًا لافتًا في مواجهاته أمام ريال مدريد.

وخاض المهاجم البرازيلي 4 مباريات ضد الفريق الملكي، خرج منها بـ3 أهداف وتمريره حاسمة، بينما حقق الفوز في 3 مناسبات وتلقى خسارة واحدة، ليترك بصمة واضحة في المواجهات التي جمعته بالميرينجي.

بداية التألق من سانتياجو برنابيو

ظهرت أولى بصمات جيسوس أمام ريال مدريد خلال ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2019-20، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبعد تقدم ريال مدريد بهدف عن طريق إيسكو، تمكن جيسوس من إعادة مانشستر سيتي إلى اللقاء بعدما سجل هدف التعادل بضربة رأس، قبل أن يمنح كيفين دي بروين الفريق الإنجليزي الفوز من ركلة جزاء.

ولم تتوقف بصمة اللاعب عند التسجيل، إذ لعب دورًا في حصول سيرجيو راموس على بطاقة حمراء خلال الدقائق الأخيرة، ليغيب قائد ريال مدريد عن مباراة الإياب.

وفي لقاء العودة على ملعب الاتحاد، أكد جيسوس مجددًا أنه يمثل مصدر إزعاج حقيقي لدفاع ريال مدريد، بعدما ساهم بشكل مباشر في هدفي فريقه.

وضغط المهاجم البرازيلي على رافاييل فاران، ليجبره على ارتكاب خطأ استغله مانشستر سيتي في صناعة الهدف الأول الذي سجله رحيم ستيرلينج، قبل أن يتولى جيسوس بنفسه مهمة تسجيل الهدف الثاني، ليقود فريقه للفوز 2-1 والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

هدف جديد في نصف النهائي

عاد جيسوس لمواجهة ريال مدريد بعد موسمين، وتحديدًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-22، ليواصل حضوره المؤثر أمام النادي الإسباني.

وخلال مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد، سجل المهاجم البرازيلي الهدف الثاني لمانشستر سيتي، بعدما تعامل ببراعة مع الكرة داخل منطقة الجزاء، ليساهم في انتصار فريقه المثير بنتيجة 4-3.

لكن مباراة الإياب في مدريد حملت سيناريو مختلفًا، بعدما عجز جيسوس عن هز الشباك، قبل أن يشاهد من مقاعد البدلاء عودة ريال مدريد التاريخية.

وكان اللاعب قد غادر الملعب بعد 78 دقيقة، في الوقت الذي كان فيه مانشستر سيتي متقدمًا بهدف نظيف، لكن ريال مدريد قلب المباراة في الدقائق الأخيرة بفضل هدفين متتاليين من رودريجو، قبل أن يحسم كريم بنزيما بطاقة التأهل من ركلة جزاء خلال الوقت الإضافي.

مواجهة لم يخضها مع آرسنال

وفي موسم 2024-25، كان من المنتظر أن تتجدد مواجهة جيسوس مع ريال مدريد، بعدما أوقعته القرعة أمام الفريق الملكي بقميص آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إلا أن الإصابة حالت دون مشاركة اللاعب، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، ليغيب عن مواجهتي الذهاب والإياب.

ورغم غيابه، نجح آرسنال في التفوق على ريال مدريد ذهابًا وإيابًا، بعدما حسم المواجهة بنتيجة 3-0 في المباراة الأولى، ثم كرر انتصاره في الإياب بنتيجة 2-1.

من كابوس للريال إلى سلاح برشلونة

ومع اقتراب جابرييل جيسوس من الانتقال إلى برشلونة، قد يجد المهاجم البرازيلي نفسه أمام فرصة مثالية لتحويل سجله الإيجابي ضد ريال مدريد إلى ورقة جديدة في مواجهات الكلاسيكو.

فبعد أن شكل مصدر إزعاج واضحًا للميرينجي خلال سنواته مع مانشستر سيتي، يستعد جيسوس الآن لخوض هذه المواجهات بقميص الغريم التقليدي، في خطوة قد تمنحه فرصة جديدة لتعزيز لقب «كابوس ريال مدريد» ولكن هذه المرة بألوان برشلونة.

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