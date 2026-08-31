الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية، وتطوير مهارات الطلاب والخريجين في مجالات التجارة الخارجية والتصدير.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هبة يوسف، رئيس قسم التدريب بجامعة بورسعيد، والدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.

تفاصيل البروتوكول

ويستهدف البروتوكول دعم أطر التعاون المشترك بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية، والاستفادة من الخبرات التدريبية المتخصصة التي يمتلكها المركز في مجالات التجارة الدولية والتصدير، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

كما يتضمن التعاون العمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل وفعاليات مشتركة، بما يتيح للطلاب التعرف بصورة عملية على مفاهيم وإجراءات التجارة الخارجية، وآليات النفاذ إلى الأسواق الدولية، ومتطلبات التصدير، والفرص المتاحة أمام المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنمية القدرات البشرية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أهمية الربط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات مجتمع الأعمال، بما يسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للعمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

وأوضح أن التعاون مع الجامعات يمثل أحد المسارات المهمة لنشر الوعي بمفاهيم التجارة الخارجية والتصدير بين الطلاب، وإتاحة فرص تدريبية تطبيقية تساعدهم على اكتساب الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التوجه نحو التصدير.