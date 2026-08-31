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وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مدارس جديدة في بنها وطوخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ

وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
ياسمين بدوي

وصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة للمشاركة في احتفالاتها بعيدها القومي، تمهيدًا لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمركزي بنها وطوخ.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم ، الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقليوبية.

ورحب محافظ القليوبية بوزير التربية والتعليم، معربًا عن بالغ تقديره لمشاركته أبناء المحافظة احتفالاتهم بعيد القليوبية القومي، ومؤكدًا أن زيارة الوزير تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بما يسهم في استيعاب الزيادة الطلابية، وخفض الكثافات داخل الفصول، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بزيارة محافظة القليوبية والمشاركة في احتفالاتها بعيدها القومي، مشيدًا بجهود المحافظة وتعاونها المستمر مع الوزارة في دعم وتطوير العملية التعليمية، ومؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ خطط تطوير المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات المحافظة من المشروعات والمنشآت التعليمية.

وتأتي الزيارة تمهيدًا لتوجه وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية لإفتتاح 3 مدارس جديدة بمركزي بنها وطوخ، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب.

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