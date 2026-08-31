القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وقيادة المنطقة الغربية العسكرية لقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي المجتمع المدني بسيناء ومطروح.

تناولت اللقاءات مناقشة مطالب المواطنين في مختلف المجالات، فضلًا عن استعراض آخر المستجدات وخطط التنمية الشاملة، والتي تتم بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وخلال اللقاءات، نقل اللواء أ.ح هشام فتحي شندي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء أ.ح بشير أحمد عبد الفتاح، قائد المنطقة الغربية العسكرية، تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، كما أشادا بالتعاون المستمر مع الشيوخ والعواقل في كافة المجالات لتحقيق حياة كريمة لأبناء سيناء ومطروح.

من جانبهم، أعرب الشيوخ والعواقل عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم عملية التنمية الشاملة في كافة أنحاء مصر، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من أدوار وطنية مخلصة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي مع أبناء المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية



