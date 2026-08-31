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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

شاركت المطربة الشعبية بوسي جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

تفاصيل إطلالة بوسي..

وظهرت بوسي بإطلالة أنيقة وملفتة مرتدية فستانا و اتسم بستايل الكب وهو ما كشف عن أناقتها.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد بوسي ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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