إيرادات فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" تقترب من 2 ونصف مليار دولار

يستمر فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" (Spider-Man: Brand New Day) في تصدر شباك التذاكر بعد أن حقّق 22.2 مليون دولار في نهاية أسبوعه الخامس، ليصل مجموعه المحلي منذ عرضه في 31 يوليو إلى رقم مذهل بلغ 891.5 مليون دولار، فيما تجاوزت إيراداته العالمية 2.33 مليار دولار.



بهذه الأرقام يصبح الفيلم ثاني أعلى الأفلام إيرادًا محليًا على الإطلاق، متفوقًا على الجميع باستثناء "حرب النجوم: الحلقة السابعة - الصحوة" الذي كان قد سجّل 936.7 مليون دولار في عام 2015.



وتدور أحداث الفيلم بعد أربع سنوات من Spider-Man: No Way Home، حيث يعيش بيتر باركر بعيدًا عن الأشخاص الذين عرفوه سابقًا، بعد أن اختفت ذكراه من حياتهم. ويواصل حماية نيويورك، قبل أن يواجه تغيرًا جسديًّا غامضًا بالتزامن مع ظهور تهديدات إجرامية جديدة.



