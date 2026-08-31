البانيه يبدأ من180 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين بالأسواق

تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين استقرارا ملحوظا في الأسواق بعد موجة انخفاض كبرى تشهدها أسعار الفراخ خلال الأشهر الماضية، ما اكتفاء كبير في مصر من البيض والدواجن وهو ما تسبّب في هبوط اسعار الدواجن، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم وسعر كيلو الفراخ البيضاء وسعر كيلو البانيه وسعر البيض للمستهلك..

سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 31--8-2026

بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزارع اليوم الاثنين، ما بين 60 و61 جنيهًا للكيلو الواحد، ليصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المحلات والأسواق ما بين 70 و75 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم

يسجل سعر الفراخ الساسو في المزارع ما بين 82 و83 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما يتراوح سعر الفراخ الساسو في المحلات والأسواق ما بين 92 و120 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

ويبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاثنين، ما بين 90 و91 جنيهًا بالمزرعة، بينما يصل سعر الكيلو في الأسواق ما بين 95 و114 جنيها.

سعر كيلو البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم الاثنين ما بين 180 إلى 230 جنيه حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع .

كما يتراوح سعر كيلو الأوراك بين 70 و90 جنيها، بينما يسجل كيلو الأجنحة نحو 70 إلى 80 جنيها، في حين يبلغ سعر زوج الحمام حوالي 190 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهات بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات



حقيقة ما يتردد عن السالمونيلا

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

وأوضح تاج الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، حقيقة ما يتم تداوله بشأن بكتيريا السالمونيلا، وطرق الوقاية منها، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وأكد أهمية التدقيق في المصطلحات الطبية، موضحًا أن ما يتم تداوله لا يمثل وباءً بالمعنى المتعارف عليه، مثل جائحة كورونا، وإنما يتعلق بزيادة معدلات الإصابة ببعض الأمراض في دول معينة.

هل البيض والدواجن وراء العدوى؟

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن العدوى المرتبطة بالسالمونيلا معروفة في مختلف أنحاء العالم، وغالبًا ما ترتبط بتلوث الغذاء، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة ببعض الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء قد ترتفع خلال فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو سوء تخزين الأغذية أو عدم توفير التبريد المناسب.

وردًا على ما تردد بشأن ارتباط البيض والدواجن بحالات العدوى الأخيرة، أوضح تاج الدين أن انتقال البكتيريا عن طريق الأطعمة والمشروبات أمر وارد في حال عدم الالتزام بقواعد سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات سبق رصدها في عدد من الدول.

سلامة الغذاء خط دفاع أساسي

وشدد تاج الدين على أن سلامة الغذاء أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية، ولا تقل أهمية عن سلامة الدواء.

وأكد أن التعامل السليم مع الأغذية، بدءًا من الحصول عليها من مصادر موثوقة، وحتى تخزينها وطهيها بطريقة صحيحة، يمثل عنصرًا أساسيًا للوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء.

أعراض عدوى السالمونيلا

وأوضح أن الأعراض المرتبطة ببعض أنواع عدوى السالمونيلا قد تشمل ارتفاع درجة الحرارة، وآلام البطن، والإرهاق، وأعراضًا تشبه النزلات المعوية، مشيرًا إلى توافر العلاج اللازم في مصر.

وشدد على أن الوقاية تظل خط الدفاع الأول، خاصة من خلال الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وسلامة تداول وتخزين الأغذية.

تاج الدين يطمئن المصريين

وطمأن تاج الدين المواطنين، مؤكدًا أن الوضع الصحي في مصر سليم، وأن منظومة الترصد الوبائي والاحترازي تعمل بكفاءة.

وقال إن وزارة الصحة أكدت عدم وجود أي مؤشرات وبائية داخل البلاد، مشيرًا إلى استمرار إجراءات الرصد والمتابعة الصحية بصورة مستمرة.

إجراءات احترازية لمنع دخول الأمراض

وأشار تاج الدين إلى أن مصر تطبق إجراءات قوية للترصد والاحتراز، خاصة في ظل التحديات الصحية الموجودة في بعض الدول المجاورة، وظهور أمراض أخرى في مناطق مختلفة من القارة الأفريقية.

وأكد أن اليقظة الطبية والاحترازية مستمرة بهدف منع دخول أي أمراض أو تفشيات إلى البلاد، والتعامل معها بشكل مبكر حال ظهور أي مؤشرات تستدعي ذلك.

