قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس
غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقا بمحيط مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
الكشف عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
تقارير : ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي لضم باركولا لاعب سان جيرمان
انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في 9 مراكز على مستوى الجمهورية
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. موعد الطرح وشروط الحجز
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها
مينفعش | أول تعليق لـ تامر عاشور على فصل جرسون الفندق بسبب أغنية
إضافة ماكينات جديدة في الدقي لجمع الزجاجات البلاستيكية.. وخطة للتوسع بالجيزة
خبراء يحذرون من مخاطر انهيار الأنهار الجليدية في جبال الألب بعد فيضانات نيبال
كم يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول؟ .. أستاذ هندسة طاقة يجيب
بعد مواجهة نيوكاسل.. ماذا ينتظر مرموش في مشوار توتنهام المقبل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت عن البيض في مصر.. فائض يصل لـ40% وغسله يهدد سلامته

البيض
البيض
رحمة سمير

وسط الجدل المتكرر حول أسعار البيض ومدى سلامته، كشف أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل وضع سوق البيض في مصر، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي يحقق الاكتفاء الذاتي، بل يتجاوز احتياجات السوق بما يسمح بالتصدير.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض

أكد أحمد نبيل أن مصر لا تعتمد على استيراد البيض لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن الإنتاج المحلي يحقق الاكتفاء الذاتي، مع وجود فائض يتراوح بين 30 و40% يتم توجيهه للتصدير.

ليس مناسبًا للجميع.. متى يتحول البيض من غذاء مفيد إلى خطر صحي؟

وأشار إلى أن مزارع إنتاج البيض تخضع لتفتيش دوري وتحاليل منتظمة من جانب الوحدات البيطرية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع سحب عينات من المزارع كل شهرين أو ثلاثة أشهر.

تحذير من غسل البيض قبل التخزين

وأوضح نبيل أن البيض في مصر يتم تداوله بصورته الطبيعية وفق البروتوكول الأوروبي، حيث تغطي البيضة طبقة طبيعية واقية تساعد على حماية محتوياتها.

وشدد على أن غسل البيض يؤدي إلى إزالة هذه الطبقة، ما قد يجعله أكثر عرضة لاختراق القشرة، مؤكدًا أن غسل البيض ممنوع أثناء التخزين، ويكون قبل الطهي مباشرة فقط.

تناول البيض والخرف

الأبيض والبني.. هل هناك فرق؟

وحول الفرق بين البيض الأبيض والبني، أكد رئيس شعبة بيض المائدة أن الفروق بينهما بسيطة جدًا ولا تكاد تُذكر، موضحًا أن اختيار المستهلك بين النوعين يرتبط بشكل أساسي بذوقه وتفضيلاته.

لماذا ينخفض سعر البيض مع زيادة الإنتاج؟

ولفت نبيل إلى أن البيض من السلع المرنة التي تتأثر سريعًا بحجم المعروض في السوق، موضحًا أن وجود فائض إنتاجي يستلزم طرحه وبيعه طازجًا بدلًا من تخزينه لفترات طويلة.

وأكد أن زيادة الإنتاج وارتفاع المعروض في الأسواق يؤديان إلى انخفاض الأسعار، بينما قد يؤدي تراجع الإتاحة إلى تحركات سعرية صعودية.

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

ويُعد البيض من السلع الغذائية الأساسية في السوق المصرية، ويتأثر سعره بعوامل متعددة، من بينها حجم الإنتاج وتكلفة مستلزمات الإنتاج ومستويات المعروض والطلب، بينما يمثل تحقيق فائض إنتاجي فرصة لدعم التصدير وتعزيز توافر المنتج محليًا.

اتحاد منتجي الدواجن الدواجن البيض مصر رئيس شعبة بيض المائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

الحاج محمود عبدالحميد

بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة سيدة وطفلة في دهس حصان عربة كارو بالدقهلية

صورة أرشيفية

ابعت 8500 كاش.. اختراق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمحامي في سوهاج

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يكلف أملاك الدولة بالفحص الفوري لشكاوى وطلبات المواطنين

بالصور

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد