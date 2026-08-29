اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت عن البيض في مصر.. فائض يصل لـ40% وغسله يهدد سلامته

وسط الجدل المتكرر حول أسعار البيض ومدى سلامته، كشف أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل وضع سوق البيض في مصر، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي يحقق الاكتفاء الذاتي، بل يتجاوز احتياجات السوق بما يسمح بالتصدير.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض

أكد أحمد نبيل أن مصر لا تعتمد على استيراد البيض لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن الإنتاج المحلي يحقق الاكتفاء الذاتي، مع وجود فائض يتراوح بين 30 و40% يتم توجيهه للتصدير.

وأشار إلى أن مزارع إنتاج البيض تخضع لتفتيش دوري وتحاليل منتظمة من جانب الوحدات البيطرية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع سحب عينات من المزارع كل شهرين أو ثلاثة أشهر.

تحذير من غسل البيض قبل التخزين

وأوضح نبيل أن البيض في مصر يتم تداوله بصورته الطبيعية وفق البروتوكول الأوروبي، حيث تغطي البيضة طبقة طبيعية واقية تساعد على حماية محتوياتها.

وشدد على أن غسل البيض يؤدي إلى إزالة هذه الطبقة، ما قد يجعله أكثر عرضة لاختراق القشرة، مؤكدًا أن غسل البيض ممنوع أثناء التخزين، ويكون قبل الطهي مباشرة فقط.

الأبيض والبني.. هل هناك فرق؟

وحول الفرق بين البيض الأبيض والبني، أكد رئيس شعبة بيض المائدة أن الفروق بينهما بسيطة جدًا ولا تكاد تُذكر، موضحًا أن اختيار المستهلك بين النوعين يرتبط بشكل أساسي بذوقه وتفضيلاته.

لماذا ينخفض سعر البيض مع زيادة الإنتاج؟

ولفت نبيل إلى أن البيض من السلع المرنة التي تتأثر سريعًا بحجم المعروض في السوق، موضحًا أن وجود فائض إنتاجي يستلزم طرحه وبيعه طازجًا بدلًا من تخزينه لفترات طويلة.

وأكد أن زيادة الإنتاج وارتفاع المعروض في الأسواق يؤديان إلى انخفاض الأسعار، بينما قد يؤدي تراجع الإتاحة إلى تحركات سعرية صعودية.

ويُعد البيض من السلع الغذائية الأساسية في السوق المصرية، ويتأثر سعره بعوامل متعددة، من بينها حجم الإنتاج وتكلفة مستلزمات الإنتاج ومستويات المعروض والطلب، بينما يمثل تحقيق فائض إنتاجي فرصة لدعم التصدير وتعزيز توافر المنتج محليًا.