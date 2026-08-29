قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في 9 مراكز على مستوى الجمهورية
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. موعد الطرح وشروط الحجز
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها
مينفعش | أول تعليق لـ تامر عاشور على فصل جرسون الفندق بسبب أغنية
إضافة ماكينات جديدة في الدقي لجمع الزجاجات البلاستيكية.. وخطة للتوسع بالجيزة
خبراء يحذرون من مخاطر انهيار الأنهار الجليدية في جبال الألب بعد فيضانات نيبال
كم يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول؟ .. أستاذ هندسة طاقة يجيب
بعد مواجهة نيوكاسل.. ماذا ينتظر مرموش في مشوار توتنهام المقبل؟
متى تتحول فترة الاختبار إلى عقد عمل دائم؟ قانون العمل الجديد يحدد الضوابط
ارتفاع الموج 3 متر | مرسى مطروح تغلق جميع شواطئ المدينة لخطورة البحر
بعد ساعات من بدء التعاملات | تفاصيل عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر قائدي السيارات والمصطافين : رياح تصل إلى 70 كم وارتفاع الأمواج إلى 4.5 متر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على جمع القمامة.. ضبط شخصين تشاجرا بأسلحة بيضاء بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصان باستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أغسطس حدثت مشاجرة بين طرف أول: (جامع قمامة "له معلومات جنائية، مصاب بسحجات")، طرف ثان: (جامع قمامة "له معلومات جنائية ، مصاب بسحجات") مقيمان بدائرة قسم شرطة المندرة قبلى، لخلافات بينهما حول أولوية جمع المخلفات قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وإحداث إصابتهما.

وتم ضبط طرفى المشاجرة "الظاهرين بمقطع الفيديو"، وضبط بحوزتهما (2سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

الحاج محمود عبدالحميد

بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

ترشيحاتنا

البيض

اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت عن البيض في مصر.. فائض يصل لـ40% وغسله يهدد سلامته

الطماطم

الطماطم تقترب من حاجز الـ40 جنيهًا.. تحذير من موجة ارتفاع جديدة بالأسواق

السرد القرآني

برعاية شيخ الأزهر.. السرد القرآني يضيء أروقة الكتاتيب ومراكز تحفيظ كتاب الله

بالصور

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد