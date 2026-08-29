خلاف على جمع القمامة.. ضبط شخصين تشاجرا بأسلحة بيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصان باستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أغسطس حدثت مشاجرة بين طرف أول: (جامع قمامة "له معلومات جنائية، مصاب بسحجات")، طرف ثان: (جامع قمامة "له معلومات جنائية ، مصاب بسحجات") مقيمان بدائرة قسم شرطة المندرة قبلى، لخلافات بينهما حول أولوية جمع المخلفات قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وإحداث إصابتهما.

وتم ضبط طرفى المشاجرة "الظاهرين بمقطع الفيديو"، وضبط بحوزتهما (2سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.