بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

شهدت أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت تحركات ملحوظة بالبورصة والأسواق ، بعدما مرت بموجة من التذبذب التي دفعت أسعار الكرتونة إلى مستويات منخفضة، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى، بالتزامن مع تغيرات حركة البيع والشراء في الأسواق.

أسعار البيض اليوم

وكانت أسعار كرتونة البيض قد سجلت ارتفاعا طفيفا خلال الأيام القلية الماضية إلا أنها عاودت الانخفاض اليوم السبت ، إذ وصلت في بعض المناطق إلى نحو 100 و110 جنيهًا للكرتونة،إلا أنها عادت لتتراوح مابين 90 و100 جنيه .

ويأتي البيض الأبيض ضمن الأصناف التي شهدت انخفاضا في أسعارها، حيث تراوح سعر الكرتونة حاليًا بين 85 و95 جنيهات، بعدما كانت تُباع منذ أسابيع قليلة بأسعار تتراوح بين 100 و110 جنيهًا للكرتونة.

أما البيض الأحمر، فقد سجل هو الآخرانخفاضًا ملحوظًا، ليتراوح سعر الكرتونة بين 90 و100 جنيهًا، مقارنة بنحو 105 و110 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بـ البيض البلدي، تراوح سعر الكرتونة بين 110 و130 جنيهًا، بحسب المنطقة ومكان البيع.





حسم الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الجدل المثار حول وجود مخاوف من انتقال بكتيريا «السالمونيلا» إلى منتجات البيض المحلية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات موثقة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق دون سند علمي أو رقابي.

وأكد الزيني خلال تصريحات ل" صدي البلد " أن البيض المنتج محليًا يخضع لمنظومة رقابية متكاملة، تبدأ من مراحل الإنتاج داخل المزارع وتمتد إلى المنتجات المطروحة في الأسواق، بما يستهدف الحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

لا استيراد للبيض.. وفائض إنتاجي في مصر



وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي من إنتاج بيض المائدة، بل لديها فائض يقدر بنحو 25%، مشددًا على أن احتياجات السوق المحلية يتم توفيرها من الإنتاج المحلي ولا تعتمد على استيراد البيض من الخارج.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التطور الذي شهده قطاع إنتاج البيض خلال السنوات الماضية، وقدرته على توفير احتياجات المستهلكين بصورة مستمرة، فضلًا عن امتلاكه طاقات إنتاجية تسمح بوجود فائض في بعض الفترات.

وأضاف أن الحفاظ على استقرار صناعة البيض لا يرتبط فقط بتوفير المنتج، وإنما يمتد إلى حماية الاستثمارات والمربين والعاملين في القطاع، خاصة أن صناعة الدواجن تمثل أحد القطاعات المهمة في منظومة الأمن الغذائي.

«الذرة والصويا».. طبيعة أعلاف الدواجن المصرية

وتطرق الزيني إلى طبيعة الأعلاف المستخدمة في إنتاج الدواجن، موضحًا أن صناعة الدواجن في مصر تعتمد بصورة رئيسية على الأعلاف ذات المكونات النباتية، وفي مقدمتها الذرة والصويا.

وأشار إلى أن نظم الإنتاج والتغذية تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي لا يمكن إطلاق أحكام عامة أو إجراء مقارنات بين الأسواق المختلفة دون الرجوع إلى البيانات العلمية والاشتراطات الرقابية الخاصة بكل دولة.

وشدد على أن تقييم سلامة المنتجات الغذائية يجب أن يتم من خلال الجهات العلمية والرقابية المختصة، وليس استنادًا إلى منشورات أو معلومات مجهولة المصدر يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.