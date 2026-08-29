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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو البانيه بكام النهاردة؟.. أسعار الدواجن والبيض في المزرعة والأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

بدأت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق  تشهد ارتفاعا طفيفا ، بينما تشهد أسعار البيض بالأسواق هدوء واضح بالأسعار وذلك بالتزامن مع اقتراب الدراسة.

أسعار الدواجن اليوم


وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو ل  60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  58 جنيها أمس ،وتصل  للمستهلك بسعر 72جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى45  جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  90 جنيه بعدما كان سعرها 87 جنيهات  وتصل للمستهلك 100 جنيهًا.

كذلك وصلت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 160 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها

تحرك أسعار البيض


من جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار بيض المائدة قد تشهد تحركًا صعوديًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وزيادة معدلات الطلب والاستهلاك داخل الأسواق.

وقال الزيني خلال تصريحات ل "صدى البلد " إن أي زيادة محتملة في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بشكل أساسي بحركة العرض والطلب، خاصة مع زيادة الإقبال على البيض باعتباره أحد المصادر الغذائية المهمة للأسر، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستهلاك مع عودة المدارس واعتماد عدد كبير من الأسر عليه ضمن الوجبات اليومية.

زيادة الطلب مع انطلاق العام الدراسي


وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في أسعار بيض المائدة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المنتجين والمربين، مشيرًا إلى أن السوق قد يحتاج إلى تحرك محدود في الأسعار يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بما يساعد على تحقيق قدر من التوازن بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج.

الدواجن

وأضاف أن الهدف من أي تحرك سعري ليس تحميل المستهلك أعباء إضافية، وإنما ضمان استمرار العملية الإنتاجية وحماية المربين من التعرض لخسائر متواصلة قد تؤثر على حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأكد الزيني أن الحفاظ على استقرار قطاع الدواجن والبيض يتطلب تحقيق معادلة عادلة تضمن للمستهلك توافر المنتج بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه توفر للمربي هامشًا اقتصاديًا يمكنه من الاستمرار في الإنتاج.

خسائر المربين تهدد استمرار الإنتاج

وأشار الزيني إلى أن استمرار بيع المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج يمثل خطورة حقيقية على الصناعة، موضحًا أن تعرض المربين لخسائر متكررة قد يدفع بعضهم إلى تقليص دورات الإنتاج أو الخروج من المنظومة بشكل كامل.

ولفت إلى أن خروج أعداد من المنتجين من السوق يؤدي في النهاية إلى انخفاض المعروض، الأمر الذي قد يتسبب لاحقًا في حدوث تقلبات حادة في الأسعار، مؤكدًا أن استقرار السوق يبدأ بالحفاظ على المنتج والمربي باعتباره الحلقة الأساسية في منظومة الأمن الغذائي.

دواجن التسمين تواجه فجوة بين التكلفة وسعر البيع

وفيما يتعلق بقطاع دواجن التسمين، أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن المربين يواجهون خسائر واضحة نتيجة وجود فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.

وأوضح أن سعر بيع كيلو الدواجن من المزرعة يدور حول 58 جنيهًا في بعض الفترات، بينما تتجاوز التكلفة الفعلية للإنتاج 70 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعني تكبد المنتجين خسائر كبيرة مع استمرار الدورات الإنتاجية.

اسعار الدواجن اليوم

وقال الزيني إن هذه الأوضاع تتطلب دراسة دقيقة لحركة السوق وتكاليف الإنتاج، خاصة في ظل أهمية قطاع الدواجن باعتباره أحد أهم مصادر البروتين الحيواني للمواطن المصري.

ضرورة استراتيجية موحدة للقطاع

وطالب الزيني بضرورة وضع استراتيجية متكاملة أو ما يعرف بـ«Master Plan» لصناعة الدواجن، تقوم على التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية والمنتجين وممثلي الصناعة.

وأوضح أن وجود رؤية موحدة سيسهم في التعامل مع الأزمات قبل تفاقمها، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن وضع آليات واضحة لإدارة الفائض في أوقات زيادة المعروض.

وأضاف أن صناعة الدواجن تحتاج إلى تنسيق مستمر بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها صناعة استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي وتوفير احتياجات ملايين المواطنين.

مقترح لإدراج الدواجن ضمن البطاقات التموينية

وجدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن دعوته إلى دراسة مقترح إدراج الدواجن ضمن منظومة البطاقات التموينية، باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تسهم في زيادة الاستهلاك وسحب الفائض من الأسواق خلال فترات زيادة الإنتاج.

سعر الدواجن

وأوضح أن سحب الفائض وتخزينه بصورة منظمة يمكن أن يساعد في تكوين مخزون استراتيجي من الدواجن، يتم الاستفادة منه عند الحاجة، بما يحقق استقرارًا أكبر للأسواق ويحد من التقلبات السعرية.

وأشار إلى أن هذه الآلية قد تمثل بديلًا اقتصاديًا مهمًا عن اللجوء إلى الاستيراد في بعض الفترات، خاصة مع ما يتطلبه ذلك من توفير عملة أجنبية.

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