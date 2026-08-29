أمير هشام: بنشرقي "حرامي كورة".. والأهم للأهلي حاليا هو حصد النقاط

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المرحلة الحالية في النادي الأهلي تتطلب فقط تحقيق الانتصارات بعيدًا عن الأداء الجمالي أو انتقادات الجمهور بشأن مشاركة أي لاعب، موضحًا أن تخوفات جمهور الفريق الأحمر بسبب مستوى وأداء الفريق في الموسم الماضي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الأهلي قام بالتعاقد مع مدرب جديد، والتعاقد مع لاعبين كثيرين مؤخرا، والفريق يحتاج لبعض الوقت من أجل الحكم عليهم، ولكن الأهم حاليًا بالنسبة للأهلي هو تحقيق الفوز، وهو ما تحقق في الجولتين الأولى والثانية أمام الشرقية إنبي ثم زد.

وأضاف: من مكاسب الأهلي في لقاء زد، عدم استقبال أهداف، وهادي رياض ظهر بشكل أفضل، هناك أسلوب لعب وشكل معين، لكنه يحتاج للمزيد من الوقت، ويجب أن يؤمن عموتة بإمكانيات لاعبيه جيدًا، لكنه بالتأكيد يحتاج لبعض الوقت. الأهلي كان أفضل نسبيًا أمام زد من اللقاء السابق، والهدف الأهم هو الوصول للنقطة السادسة.

وأكمل: لازال هناك بعض العناصر ستدخل على التشكيل في الفترة المقبلة بينهم أشرف داري وياسر إبراهيم في خط الدفاع، مع وجود عناصر أخرى في الهجوم والوسط، وهناك بعض الحالات الجدلية في المباراة على المستوى التحكيمي منها لعبة بنشرقي والهدف الثاني للأهلي.

وزاد: طارق علاء ظهير أيمن زد، يقدم مستويات جيدة منذ الموسم الماضي، وهو أحد نجوم اللقاء رغم خسارة فريقه، وكان اللاعب قريبًا من النادي الأهلي، لكن كان هناك تقييم فني لمستويات بعض اللاعبين وكان هناك تحفظ عليه بسبب "قصر القامة" وقد يتسبب في أزمة بسبب "التغطية العكسية"، لذلك لم تتم الصفقة في الصيف، لكن بعد أداء اليوم.. أتوقع أن الأهلي قد يعود لضمه سواء في يناير أو صيف 2027.

وأشاد أمير هشام بمستوى الجناح المغربي بنشرقي، وقال: بنشرقي "حرامي كورة"، يقدر يسرق أي هدف في لحظات، والهدف الذي سجله اليوم في زد، ماركة مسجلة، سبق وسجل نفس اللعبة مع الزمالك في شباك الترجي، ومع الأهلي أمام الزمالك. وفي الموسم الحالي واضح أن هناك تناغم مع الحسين عموتة الذي تولى تدريبه مسبقا في الوداد المغربي.