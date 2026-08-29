«وأبشروا بالجنة» .. وفاة مسن أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بالأقصر

شهد أحد مساجد مدينة الأقصر واقعة مؤثرة خلال أداء صلاة العشاء، بعدما توفي الحاج “أحمد عبد الوهاب” أثناء الصلاة، في مشهد أثّر في المصلين الذين كانوا يؤدون الفريضة داخل المسجد.

وروى الشاب" أحمد أبو النجا"، أحد شهود الواقعة، تفاصيل اللحظات الأخيرة للحاج أحمد عبد الوهاب، موضحا أنه كان يقف في الصف الأول خلف الإمام، وبجواره الرجل المتوفى، أثناء أداء صلاة العشاء بمسجد محمد حسين بمدينة الأقصر.

وقال أحمد أبو النجا في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإمام بعدما انتهى من قراءة سورة الفاتحة بدأ في تلاوة قول الله تعالى من سورة فصلت

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾

وأضاف شاهد الواقعة أنه فوجئ أثناء تلاوة الآية بسقوط الرجل أمامه، قبل أن يتبين للمصلين أنه فارق الحياة، وسط حالة من التأثر بين المتواجدين داخل المسجد.

وأشار إلى أن الحاج أحمد عبد الوهاب توفي أثناء أداء صلاة العشاء، في موقف وصفه بأنه مؤثر للغاية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الجنة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة، معبرين عن تأثرهم بوفاة الحاج أحمد عبد الوهاب داخل المسجد أثناء الصلاة، ومؤكدين أن حسن الخاتمة أمنية يسعى إليها كل مسلم.

واختتم أحمد أبو النجا منشوره بالدعاء للمتوفى، قائلا إن لله ما أخذ وله ما أعطى، داعيا الله أن يرزق الجميع حسن الخاتمة.