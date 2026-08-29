ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 626 قتيلا ونحو ألفي مفقود

ارتفعت حصيلة الفيضانات الكارثية في نيبال إلى 626 قتيلا و1924 مفقودا، بينهم 517 أجنبيا.

ويُشار أن أن الفيضانات المفاجئة بدأت الأربعاء، وتسببت في تدمير منازل وطرق وجسور ومنشآت حيوية.

كما يشارك نحو 15 ألفا من عناصر قوات الأمن في عمليات البحث والإنقاذ، فيما جرى إنقاذ نحو 4 آلاف شخص حتى الآن. وتواجه الفرق صعوبات كبيرة بسبب تضرر البنية التحتية، والأمطار الغزيرة، والتضاريس الجبلية.

وفي التيبت، أعلنت السلطات الصينية مقتل 5 أشخاص وفقدان أكثر من 550 آخرين، من دون وضوح بشأن احتمال تداخل هذه الأرقام مع أعداد المفقودين في نيبال.

فيما عثرت السلطات الهندية على 7 جثث في أنهار بولاية أوتار براديش، يُعتقد أنها لضحايا جرفتهم السيول من نيبال، فيما تتواصل عمليات التعرف إلى هوياتهم.