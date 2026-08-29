قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس في مصر.. انخفاض الحرارة لـ35 درجة
السيطرة على حريق داخل بورتو مارينا العلمين.. صور
هشام زاهد: الفوز على زد خطوة مهمة في مشوار الأهلي بالدوري
كيف كان شكل النبي؟.. وصف دقيق لهيئة سيد البشر
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
سعر أقل دولار في البنوك الآن
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تجنيد الأطفال في كولومبيا بعد الزلزال
رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي للمحترفين
أمير اليماني: سعيد بالإقبال الجماهيري الكبير على مسرحية متولي وشفيقة
عموتة يكشف موقف إمام عاشور وطاهر وكوكا.. ويخوض ودية لتجهيز البدلاء
أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"
من تارانتو إلى لوس أنجلوس | مصر تشمُّ رائحة المجد الأولمبي .. وتحصد 32 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة : ذوبان جبال الهيمالايا سيؤدي لوجود الفيضانات القاتلة .. تجريف المدن والقرى يسهم في تغيير جغرافية الحياة البشرية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

 ذوبان جبال الهيمالايا يتسبب في الفيضانات القاتلة

مقتل أكثر من 500 شخص في النيبال والتبت و1,500 شخص  مفقودين

قالت الأمم المتحدة إنه مع ذوبان جبال الهيمالايا الفيضانات القاتلة تصبح هي الوضع الطبيعي الجديد، مشيرة إلى أن الانهيار كان شاسعاً لدرجة أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلته كحدث بقوة 5.2 درجة، واشتبهت في البداية في أنه زلزال. فقد انهارت الصخور الأساسية تحت نهر جليدي، حاملة كتلة ضخمة من الجليد والصخور تبلغ نحو 1,200 متر نحو قاع الوادي.

وأوضحت أن المياه والرواسب والصخور الكبيرة اندفعت إلى الأنهار في الأسفل، ما أدى إلى تجريف المدن والقرى الواقعة على طول أحد أهم الطرق التجارية لـ النيبال مع الصين. وفي إحدى محطات المراقبة، ارتفعت المياه بنسبة تصل إلى تسعة أمتار في نصف ساعة.

وبحلول يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 500 شخص في جميع أنحاء النيبال والتبت وما يزال أكثر من 1,500 شخص في عداد المفقودين، بمن فيهم المئات من الرعايا الأجانب.

وتعد الكارثة توضيحاً قاسياً للمشكلة التي حذر منها علماء المناخ لسنوات. إن الهندسة المعمارية المتجمدة لجبال الهيمالايا تتغير، مما يعرض ملايين البشر لمخاطر تصبح رؤيتها والتنبؤ بها أكثر صعوبة، وفي بعض الحالات، أكثر تدميراً.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الخبراء ما يزالون يبحثون في تسلسل الأحداث التي أدت إلى كارثة يوم الأربعاء. ويشير تحليل الصور الفضائية إلى أن الصخور الأساسية تحت النهر الجليلي قد انهارت، مما أرسل كتلة ضخمة من الجليد والصخور إلى نهر ليندي خولا، وهو أحد روافد نهر بهوتيكوشي، ومثيراً الاندفاع المدمر الذي أعقب ذلك.

وتختلف الآليات عن تلك الخاصة بفيضانات تفجر البحيرات الجليدية في برنامج أبحاث حماية الجبال العالمية، المعروف باسم GLOMOS، في جميع أنحاء هندوكوش الهيمالايا. ويعد GLOMOS جزءاً من معهد البيئة والأمن البشري التابع لـ UNU.

وأظهر أحدث أبحاثهم تحليل 493 فيضاناً من هذا القبيل من أقدم السجلات المتاحة حتى عام 2024. ووجد أن هذه الأحداث أصبحت أكثر تكرارا بنحو خمس مرات منذ عام 1950، حيث ارتفعت من متوسط نحو سبعة في العقد إلى 34.

وعادة ما تحدث مثل هذه الفيضانات عندما تتجمع مياه الذوبان في البحيرات حول الأنهار الجليدية المتراجعة، وغالبا ما تحتجز بواسطة جليد غير مستقر أو صخور ورواسب سائبة. وعندما تفشل تلك السدود الطبيعية، يمكن إطلاق كميات هائلة من المياه في لحظات تقريبا.

ويبدو أن كارثة يوم الأربعاء قد اتبعت سلسلة مختلفة من الأحداث ، وبدلاً من انفجار بحيرة جليدية، انهارت الصخور والجليد من جانب الجبل، مما أدى إلى توليد سيل في الأسفل. ويحقق الباحثون فيما إذا كان الحطام قد سد النهر مؤقتاً قبل أن يفسح الانسداد المجال.

بالنسبة للعلماء، يختلف التمييز. وفي اتجاه مجرى النهر، يمكن أن تبدو النتيجة متشابهة بشكل مخيف: كمية ضخمة من المياه والجليد والحطام أُطلقت دون تحذير يذكر في وديان ضيقة ومأهولة بالسكان.

ومن غير الواضح ما إذا كان تغير المناخ قد تسبب في انهيار يوم الأربعاء. لكن التغير المناخي العالمي يغير بسرعة البيئة المرتفعة التي تحدث فيها مثل هذه الكوارث. ومع ذوبان الأنهار الجليدية وذوبان التربة الصقيعية، يمكن للصخور التي كانت تدعمها أو تربطها الجليد سابقا أن تصبح غير مستقرة، في حين أن زيادة مياه الذوبان يمكن أن تضعف منحدرات الجبال بشكل أكبر.

وتتجاوز العواقب القرى الجبلية بكثير. إذ تغذي منطقة هندوكوش الهيمالايا 10 أحواض نهرية رئيسية يعتمد عليها نحو 2.1 مليار شخص في الحصول على المياه والأغذية والطاقة وسبل العيش.

لكن الجبال ليست الشيء الوحيد الذي يتغير. بل تتغير أيضاً جغرافية الحياة البشرية تحتها.حيث كانت العائلات في العديد من المناطق التلية بـ النيبال تبني بيوتها عادة في أماكن أعلى على المنحدرات بينما تزرع الأرز والمحاصيل الأخرى في أراضٍ أكثر انبساطاً أقرب إلى الأنهار. بينما كانت حقول الأرز في الأسفل، بالقرب من النهر.

ومع مرور الوقت، تركزت الطرق والشركات والفنادق ومشاريع الطاقة الكهرومائية بشكل متزايد في وديان الأنهار، حيث يكون البناء أسهل والفرص الاقتصادية أكبر. وكانت مصادر المياه في بعض المستوطنات الأعلى تجف أيضاً، مما شجع الناس على الانتقال إلى الأسفل.

وقد خلق ذلك تقارباً خطيراً: بينما يغير الاحترار الجبال في الأعلى، يتجمع المزيد من الناس والبنية التحتية في الممرات التي تنزل من خلالها المياه والحطام.

ويجسد الوادي الذي دمره فيضان يوم الأربعاء ذلك الاصطدام. إذ يحمل ممر بهوتي كوشي-تريشولي طريقاً تجارياً رئيسياً نحو كاتمندو وهو محاط بمحطات الطاقة الكهرومائية والجسور والطرق والفنادق والمستوطنات. وألحقت الفيضانات الأضرار بمرافق الطاقة وقطعت خطوط النقل والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة.

وكان الخطر ظاهراً بالفعل. فقد ضرب تفجر بحيرة جليدية نفس نظام النهر في العام الماضي، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وترك 24 في عداد المفقودين.

الصور الفضائية فيضانات النهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

هاتريك مع الكينج.. مصطفى حدوتة يرقص على "يسألوا عنك" احتفالًا بتعاونه الثالث مع محمد منير

هاتريك مع الكينج .. مصطفى حدوتة يرقص على يسألوا عنك احتفالًا بتعاونه الثالث مع محمد منير

النجم محمود الليثي

بالصور .. مصطفى كامل ومحمود الليثي يتألقان بحفل كامل العدد بالعلمين

الفنانة ماغي سميث

الكشف عن وصية ماغي سميث.. ثروتها بلغت 21 مليون دولار

بالصور

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تدخل في نقاشات عقيمة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تشارك كل أسرارك

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد