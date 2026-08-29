الأمم المتحدة : ذوبان جبال الهيمالايا سيؤدي لوجود الفيضانات القاتلة .. تجريف المدن والقرى يسهم في تغيير جغرافية الحياة البشرية

ذوبان جبال الهيمالايا يتسبب في الفيضانات القاتلة

مقتل أكثر من 500 شخص في النيبال والتبت و1,500 شخص مفقودين

قالت الأمم المتحدة إنه مع ذوبان جبال الهيمالايا الفيضانات القاتلة تصبح هي الوضع الطبيعي الجديد، مشيرة إلى أن الانهيار كان شاسعاً لدرجة أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلته كحدث بقوة 5.2 درجة، واشتبهت في البداية في أنه زلزال. فقد انهارت الصخور الأساسية تحت نهر جليدي، حاملة كتلة ضخمة من الجليد والصخور تبلغ نحو 1,200 متر نحو قاع الوادي.

وأوضحت أن المياه والرواسب والصخور الكبيرة اندفعت إلى الأنهار في الأسفل، ما أدى إلى تجريف المدن والقرى الواقعة على طول أحد أهم الطرق التجارية لـ النيبال مع الصين. وفي إحدى محطات المراقبة، ارتفعت المياه بنسبة تصل إلى تسعة أمتار في نصف ساعة.

وبحلول يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 500 شخص في جميع أنحاء النيبال والتبت وما يزال أكثر من 1,500 شخص في عداد المفقودين، بمن فيهم المئات من الرعايا الأجانب.

وتعد الكارثة توضيحاً قاسياً للمشكلة التي حذر منها علماء المناخ لسنوات. إن الهندسة المعمارية المتجمدة لجبال الهيمالايا تتغير، مما يعرض ملايين البشر لمخاطر تصبح رؤيتها والتنبؤ بها أكثر صعوبة، وفي بعض الحالات، أكثر تدميراً.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الخبراء ما يزالون يبحثون في تسلسل الأحداث التي أدت إلى كارثة يوم الأربعاء. ويشير تحليل الصور الفضائية إلى أن الصخور الأساسية تحت النهر الجليلي قد انهارت، مما أرسل كتلة ضخمة من الجليد والصخور إلى نهر ليندي خولا، وهو أحد روافد نهر بهوتيكوشي، ومثيراً الاندفاع المدمر الذي أعقب ذلك.

وتختلف الآليات عن تلك الخاصة بفيضانات تفجر البحيرات الجليدية في برنامج أبحاث حماية الجبال العالمية، المعروف باسم GLOMOS، في جميع أنحاء هندوكوش الهيمالايا. ويعد GLOMOS جزءاً من معهد البيئة والأمن البشري التابع لـ UNU.

وأظهر أحدث أبحاثهم تحليل 493 فيضاناً من هذا القبيل من أقدم السجلات المتاحة حتى عام 2024. ووجد أن هذه الأحداث أصبحت أكثر تكرارا بنحو خمس مرات منذ عام 1950، حيث ارتفعت من متوسط نحو سبعة في العقد إلى 34.

وعادة ما تحدث مثل هذه الفيضانات عندما تتجمع مياه الذوبان في البحيرات حول الأنهار الجليدية المتراجعة، وغالبا ما تحتجز بواسطة جليد غير مستقر أو صخور ورواسب سائبة. وعندما تفشل تلك السدود الطبيعية، يمكن إطلاق كميات هائلة من المياه في لحظات تقريبا.

ويبدو أن كارثة يوم الأربعاء قد اتبعت سلسلة مختلفة من الأحداث ، وبدلاً من انفجار بحيرة جليدية، انهارت الصخور والجليد من جانب الجبل، مما أدى إلى توليد سيل في الأسفل. ويحقق الباحثون فيما إذا كان الحطام قد سد النهر مؤقتاً قبل أن يفسح الانسداد المجال.

بالنسبة للعلماء، يختلف التمييز. وفي اتجاه مجرى النهر، يمكن أن تبدو النتيجة متشابهة بشكل مخيف: كمية ضخمة من المياه والجليد والحطام أُطلقت دون تحذير يذكر في وديان ضيقة ومأهولة بالسكان.

ومن غير الواضح ما إذا كان تغير المناخ قد تسبب في انهيار يوم الأربعاء. لكن التغير المناخي العالمي يغير بسرعة البيئة المرتفعة التي تحدث فيها مثل هذه الكوارث. ومع ذوبان الأنهار الجليدية وذوبان التربة الصقيعية، يمكن للصخور التي كانت تدعمها أو تربطها الجليد سابقا أن تصبح غير مستقرة، في حين أن زيادة مياه الذوبان يمكن أن تضعف منحدرات الجبال بشكل أكبر.

وتتجاوز العواقب القرى الجبلية بكثير. إذ تغذي منطقة هندوكوش الهيمالايا 10 أحواض نهرية رئيسية يعتمد عليها نحو 2.1 مليار شخص في الحصول على المياه والأغذية والطاقة وسبل العيش.

لكن الجبال ليست الشيء الوحيد الذي يتغير. بل تتغير أيضاً جغرافية الحياة البشرية تحتها.حيث كانت العائلات في العديد من المناطق التلية بـ النيبال تبني بيوتها عادة في أماكن أعلى على المنحدرات بينما تزرع الأرز والمحاصيل الأخرى في أراضٍ أكثر انبساطاً أقرب إلى الأنهار. بينما كانت حقول الأرز في الأسفل، بالقرب من النهر.

ومع مرور الوقت، تركزت الطرق والشركات والفنادق ومشاريع الطاقة الكهرومائية بشكل متزايد في وديان الأنهار، حيث يكون البناء أسهل والفرص الاقتصادية أكبر. وكانت مصادر المياه في بعض المستوطنات الأعلى تجف أيضاً، مما شجع الناس على الانتقال إلى الأسفل.

وقد خلق ذلك تقارباً خطيراً: بينما يغير الاحترار الجبال في الأعلى، يتجمع المزيد من الناس والبنية التحتية في الممرات التي تنزل من خلالها المياه والحطام.

ويجسد الوادي الذي دمره فيضان يوم الأربعاء ذلك الاصطدام. إذ يحمل ممر بهوتي كوشي-تريشولي طريقاً تجارياً رئيسياً نحو كاتمندو وهو محاط بمحطات الطاقة الكهرومائية والجسور والطرق والفنادق والمستوطنات. وألحقت الفيضانات الأضرار بمرافق الطاقة وقطعت خطوط النقل والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة.

وكان الخطر ظاهراً بالفعل. فقد ضرب تفجر بحيرة جليدية نفس نظام النهر في العام الماضي، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وترك 24 في عداد المفقودين.