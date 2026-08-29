مرض خطير يهدد ولاية بنسلفانيا الأمريكية.. 460 حالة حاليا

ارتفعت عدد عدد الحالات المؤكدة المرتبطة بتفشي الحصبة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى 460 ​خلال العام الجاري، بزيادة 36 حالة مقارنة بآخر ‌تحديث صدر قبل يومين.

وبحسب تصريحات إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا ؛

فقد توفي اثنان من سكان الولاية بعد إصابتهما بهذا المرض شديد العدوى، وهما أول حالتي وفاة من نوعها يتم الإبلاغ عنهما ​في الولايات المتحدة في 2026.

يأتي ذلك في وقت وصلت فيه ​أعداد الحالات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة ⁠عقود.



وتُعد مقاطعة لانكستر الواقعة في ​الجنوب الشرقي الأكثر تضررا، بعدما سجلت 210 حالات إصابة.



فيما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة ​الأمراض والوقاية منها في وقت سابق إن ​مكتب حاكم ولاية بنسلفانيا لم يقدم المعلومات ذات الصلة ورفض عروض المساعدة.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكثر من 2700 حالة إصابة ⁠بالحصبة ​عام 2026، وهو أعلى معدل منذ ​موجة الانتشار الكبيرة التي حدثت بين عامي 1989 و1991، عندما سجلت 55 ألف ​إصابة و123 حالة وفاة.