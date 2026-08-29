مرض خطير يهدد ولاية بنسلفانيا الأمريكية.. 460 حالة حاليا

ارتفعت عدد عدد الحالات المؤكدة المرتبطة بتفشي الحصبة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى 460 خلال العام الجاري، بزيادة 36 حالة مقارنة بآخر تحديث صدر قبل يومين.
وبحسب تصريحات إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا ؛
فقد توفي اثنان من سكان الولاية بعد إصابتهما بهذا المرض شديد العدوى، وهما أول حالتي وفاة من نوعها يتم الإبلاغ عنهما في الولايات المتحدة في 2026.
يأتي ذلك في وقت وصلت فيه أعداد الحالات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتُعد مقاطعة لانكستر الواقعة في الجنوب الشرقي الأكثر تضررا، بعدما سجلت 210 حالات إصابة.
فيما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق إن مكتب حاكم ولاية بنسلفانيا لم يقدم المعلومات ذات الصلة ورفض عروض المساعدة.
وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكثر من 2700 حالة إصابة بالحصبة عام 2026، وهو أعلى معدل منذ موجة الانتشار الكبيرة التي حدثت بين عامي 1989 و1991، عندما سجلت 55 ألف إصابة و123 حالة وفاة.