تستهدف نحو 21 مليون طفل.. الصحة: حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

ترأس الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لتنفيذ حملة توعوية استعدادًا لإطلاق حملة قومية للحفاظ على مكتسبات الدولة بخلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية بجرعات وقائية.

وتأتي الحملة تحت شعار «معًا نحمي أطفالنا.. ونحافظ على مجتمع أكثر صحة وأمانًا»، خلال شهر أكتوبر 2026 تزامنًا مع بدء العام الدراسي 2026/2027 ضمانًا للوصول لجميع الأطفال وطلاب المدارس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الحملة يشارك فيها ممثلو عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية والمنظمات الدولية، وتستهدف نحو 21 مليون طفل من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات من المصريين وغير المصريين، في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز صحة المجتمع.

نجاح الحملة وتقديم الطعوم الوقائية

وأضاف أن نائب الوزير، شدد على تضافر الجهود لضمان نجاح الحملة وتقديم الطعوم الوقائية للمستهدفين بمختلف أماكن تواجدهم ورفع معدلات التغطية وتعزيز وعي الأسر بأهمية التطعيم وسرعة التعامل مع أي تحديات.

وبحث الاجتماع، خطة التنفيذ ومواقع تقديم الخدمات وآليات الوصول إلى الأطفال بالمدارس والحضانات والمواقع الثابتة والخارجية وخطط التدريب والتوعية والتواصل المجتمعي والإعلامي والمتابعة والتقييم، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والدولية والمعاهد الأزهرية والحضانات ودور الرعاية ومراكز الشباب والمؤسسات المجتمعية لضمان شمول جميع الأطفال دون تمييز.

ومن جانبه أكد الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أهمية توحيد الرسائل الإعلامية والتوعوية وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والتصدي للمعلومات غير الدقيقة والشائعات، مشددًا على أن التطعيم آمن ومجاني وهو الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية ومضاعفاتهما والحد من انتشار العدوى.

وجرى الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من جميع الجهات وتبادل البيانات بصورة عاجلة واستمرار الاجتماعات التنسيقية وتكثيف الدعم في المناطق التي تحتاج إلى تدخلات إضافية.

ويشارك في دعم الحملة قطاعا الرعاية الأساسية والطب العلاجي وهيئة التأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاستعلامات، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب وزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والتنمية المحلية، والبيئة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، ومجلس كنائس مصر، والهيئة القبطية الإنجيلية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والجهات الصحية والإعلامية والشركاء الدوليين.