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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غير مرخصة | الصحة تغلق عيادة قوام للتغذية العلاجية بالدقهلية

غلق وتشميع عيادة «قوام»
غلق وتشميع عيادة «قوام»
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع عيادة «قوام» للتغذية العلاجية الكائنة بجوار الوحدة البيطرية بقرية دميرة بطلخا بمحافظة الدقهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة وإحكام الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي للممارسات المخالفة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

المخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية نفذت حملة تفتيشية أسفرت عن رصد إدارة المنشأة ومزاولتها نشاطًا طبيًا دون التراخيص اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ومزاولة المهن الطبية، كما تم ضبط صيدلانية غير حاصلة على ترخيص مزاولة مهنة الطب تقوم بإجراء الكشف على المترددين وصرف العلاج لهم، مع ضبط روشتات باسمها وحالة مرضية تتلقى جلسة علاج طبيعي وأجهزة علاج طبيعي غير مرخصة.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أنه عقب انتهاء أعمال التفتيش جرى تحرير محضر إثبات حالة بانتحال صفة الطبيب وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وتنفيذ قرار الغلق الإداري وتشميع المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تُدار بالمخالفة للقانون أو تمارس نشاطها دون ترخيص، وأن الحملات الرقابية المكثفة مستمرة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وحماية صحة المواطنين.

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الوحدة البيطرية المخالفات المرصودة الحملات الرقابية مزاولة مهنة الطب علاج طبيعي

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