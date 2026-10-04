%11.8 ارتفاعاً في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 7 أشهر

تستضيف مدينة العلمين الجديدة اليوم القمة التنسيقية الثامنة لـ الاتحاد الإفريقي لمنتصف العام ، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وذلك بهدف دفع عجلة التكامل الاقتصادى الإقليمى والقاري وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية لتحقيق أولويات وتطلعات " أجندة إفريقيا 2063 " وتزامنًا مع انطلاق فعاليات هذه القمة يصدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليوم بيانًا صحفيًا يتضمـن العلاقات الاقتصــادية بين مصــر ودول الاتحاد الإفريقى.

التبادل التجاري

وقد أظهرت البيانات وصول قيمة التبادل التجاري بين مصــر ودول الاتحاد الإفريقـي إلى 6.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 11.8% .

صادرات مصر الي دول الاتحاد الافريقي

بلغت قيمة الصادرات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 4.5 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%.

حيث جــاءت ليبيـا على رأس قائمـة أعلـى دول الاتحـاد الإفريقي اسـتيرادًا من مصـر خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 ، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 869 مليون دولار، يليها السودان 659 مليون دولار، يليها الجزائر 566 مليون دولار، يليها المغرب 521 مليون دولار، يليها تونس 252 مليون دولار، يليها كينيا 181 مليون دولار ، يليها نيجيريا 140.5 مليون دولار ، يليها جنوب إفريقيا 138 مليون دولار ، الكاميرون 121 مليون دولار ، يليها غانا 114 مليون دولار .

أهم السلع المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026

• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 384 مليون دولار.

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 354 مليون دولار.

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار.

• محضرات غذائية متنوعة بقيمة 205 مليون دولار.

• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 176 مليون دولار .

واردات مصــر من دول الاتحـــاد الافريقـــي

بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 1.6 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 45.5 %.

حيث تصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديرًا لمصرخلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 360 مليون دولار، يليها السودان 298 مليون دولار، يليها ليبيا 183 مليون دولار، يليها كينيا 144 مليون دولار، يليها موريتانيا 138 مليون دولار، يليها زامبيا 117 مليون دولار ، يليها جنوب إفريقيا 81 مليون دولار ، يليها السنغال 58 مليون دولار ، يليها المغرب 51 مليون دولار ، يليها تونس 38 مليون دولار .

أهم السلع المستوردة من دول الاتحاد الإفريقي خلال ال 7 أشهر الأولى من عام 2026

• نحاس ومصنوعاته بقيمة 488 مليون دولار.

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 239 مليون دولار.

• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 159 مليون دولار.

• بن وشاى وبهارات بقيمة 152 مليون دولار.

• حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 82 مليون دولار.

التحويلات بين مصــر ودول الاتحاد الافريقي

كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 191 مليون دولار خلال العام المالي ( 2024/2025 )، بينما سجلت قيمة تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 26.2 مليون دولار خلال نفس الفترة .

الاستثمــارات بين مصــر ودول الاتحاد الافريقــي

بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 343 مليون دولار خلال العام المالي ( 2024/2025 ) ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 756 مليون دولار خلال نفس الفترة .