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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشارة الاتحاد الأفريقي: العلمين نموذج للتحول من ذاكرة التاريخ إلى صناعة المستقبل

المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي هاجر قلديش
المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي هاجر قلديش
ناصر السيد

قالت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي هاجر قلديش، يوم الأحد إن العلمين الجديدة ليست مجرد مدينة ساحلية، وإنما قصة تحول استثنائي من ذاكرة التاريخ إلى صناعة المستقبل.

العلمين نموذج فريد للمدينة الأفريقية الحديثة

وأضافت هاجر قلديش خلال كلمتها في حفل افتتاح التنسيقي السنوي الثامن للاتحاد الأفريقي المنعقد في مدينة العلمين القمة الأفريقية الثامنة بالعملين، أن المدينة أصبحت اليوم نموذج فريد لمدينة أفريقية حديثة تجمع بين التنمية المستدامة والاستثمار والسياحة والمعرفة الابتكار، فاتحة أفاق جديدة للتعاون والتواصل بين أفريقيا والعالم.

قمة الاتحاد الأفريقي في العلمين الجديدة

وأشارت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي إلى أن "هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الاتحاد الأفريقي التجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية الأفريقية وهي مبادئ أساسية تسهل تنفيذ الأولويات الاستراتيجية الأفريقية من خلال أجندة 2063".

وعقد الاجتماع بمشاركة القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي للعام الجاري، ورؤساء التجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية الأفريقية، وتناول التقدم المحرز بشأن الموضوع الرئيسي للاتحاد الأفريقي لعام 2026، المتمثل في “ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063”.

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