لحسم التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الجزائري، في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى النهائيات.

مصر تحتاج للفوز أو التعادل أمام الجزائر

يدخل منتخب مصر للشباب المباراة وهو بحاجة إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام منتخب الجزائر، من أجل ضمان التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا للشباب، بعدما تأجل حسم بطاقة الصعود عقب الخسارة أمام منتخب المغرب في الجولة الرابعة.

وكان المنتخب المصري قريبًا من حسم التأهل مبكرًا، إلا أن الهزيمة أمام المغرب أجلت القرار إلى الجولة الأخيرة، لتصبح مواجهة الجزائر بمثابة مباراة تحديد المصير بالنسبة للفراعنة.

خسارة أمام المغرب تؤجل حسم التأهل

وتلقى منتخب مصر للشباب هزيمة أمام نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

ولم ينجح لاعبو المنتخب المصري في استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة، ليحسم المنتخب المغربي المواجهة لصالحه بهدفين، ويؤجل حسم بطاقة التأهل بالنسبة للفراعنة إلى الجولة الأخيرة.

موعد مباراة مصر والجزائر

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للشباب مع الجزائر مساء الثلاثاء 6 أكتوبر، في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظر أن تشهد ندية وإثارة كبيرة، في ظل أهمية نتيجتها بالنسبة إلى المنتخب المصري.

أون سبورت تنقل المواجهة

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة مباراة مصر والجزائر مباشرة على الهواء، لتتيح للجماهير المصرية متابعة المواجهة الحاسمة التي يسعى خلالها منتخب مواليد 2007 إلى استكمال مشواره والتأهل إلى النهائيات.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب في تجاوز آثار الخسارة أمام المغرب، ورفع جاهزية اللاعبين ذهنيًا وبدنيًا قبل المواجهة الجزائرية، خاصة أن نتيجة المباراة ستحدد بشكل رسمي موقف الفراعنة من التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في غانا خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.