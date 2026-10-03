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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام المغرب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم تحت 20 عامًا

منتخب الشباب
منتخب الشباب
إسلام مقلد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، التشكيل الأساسي للفراعنة لمواجهة المنتخب المغربي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

ويدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المغربي وتعزيز موقفه في التصفيات، في ظل أهمية المواجهة في حسم حسابات التأهل إلى البطولة القارية.

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، إياد مدحت، محمد عوض، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا، يونس الملاح، محمد حمد، عمر العزب.

خط الهجوم: أنس رشدي، علي الجارحي.

بدلاء منتخب مصر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إياد تامر، ياسين عاطف، محمود صلاح، عبد الله بدير، محمد رأفت، عمر أمين، محمد هشام، محمد فرج، أدهم كريم.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المغربي، ومواصلة مشوارهم في التصفيات بصورة قوية.

وتشهد منافسات التصفيات إقامة المباريات في مدينة الإسماعيلية، بمشاركة منتخبات شمال أفريقيا، في مواجهات يسعى خلالها كل منتخب إلى تحقيق أفضل النتائج والتقدم في جدول الترتيب.

وتحظى مباراة مصر والمغرب باهتمام كبير، في ظل قوة المنتخبين ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط، خاصة أن نتائج المواجهات المباشرة قد يكون لها دور مهم في تحديد ترتيب المنتخبات وفرص التأهل إلى البطولة القارية.

ويعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الجوانب الدفاعية والهجومية، واستغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى المنتخب المغربي.

موعد مباراة مصر والمغرب

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام المغرب اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وتقام المباراة في مدينة الإسماعيلية، التي تستضيف منافسات التصفيات بمشاركة منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وتنقل مباراة مصر والمغرب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا عبر قناة أون سبورت، لتتيح للجماهير المصرية متابعة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويأمل منتخب مصر في تقديم أداء قوي أمام المغرب وتحقيق النتيجة التي تدعم موقفه في التصفيات، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات المشاركة على بطاقات التأهل للبطولة الأفريقية.

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