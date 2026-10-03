تظاهرات في نابولي بسبب ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة

شهدت مدينة نابولي الإيطالية، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود، ونزايد تكاليف المعيشة.

وتظاهر المئات في ساحة "ديل جيسو"، وانطلقت مسيرة عبر المدينة، يتقدمها موكب من عربات التسوق الفارغة في إشارة لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وأضرم عدد من المتظاهرين النار في فواتير الكهرباء والغاز للتعبير عن رفضهم لارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح المشاركون بالمسيرة -في بيان- أن 40% من سكان نابولي يعيشون في منازل مستأجرة، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمدن الإيطالية الكبرى مما يعرض الأسر لارتفاع الإيجارات، وينفق أكثر من 60% من متوسط دخل الأسرة حاليا على شراء الطعام وفواتير المنزل فقط.