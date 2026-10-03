أحمد موسى: أفريقيا قارة كبيرة ويجب ربط الدول بخطوط نقل بحري وجوي وبري

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بالعلمين الجديدة واستضافة مصر لقمة النيباد .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قادة الدول الأفريقية يشاهدون حجم الإنجاز في مدينة العلمين الجديدة، وهناك استعدادات على اعلى مستوى لإقامة منتدى العلمين وقمة النيباد ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كاميرات العالم ووسائل الاعلام الدولية تتحدث عن العلمين وأفريقيا، التي أصبحت اليوم قارة كبيرة ويجب التعاون بين دول القارة وربط دول القارة بخطوط نقل بحري وجوي وبري "، مضيفا:" 30% من المعادن على مستوى العالم تتواجد في أفريقيا 40 % من الذهب على مستوى العالم يتواجد في أفريقيا".

