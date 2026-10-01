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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: وعي المواطنين ودعم مؤسسات الدولة في مقدمة رسائل الرئيس السيسي.. الحكومة: رفع معدلات الوعي وتأمين الجبهة الداخلية ضرورة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

 نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

أحمد موسى: وعي المواطنين ودعم مؤسسات الدولة في مقدمة رسائل الرئيس السيسي
سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على أبرز الرسائل التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين وعدد من المسؤولين والعمد والمشايخ، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الدولة يتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين.

الحكومة: رفع معدلات الوعي وتأمين الجبهة الداخلية ضرورة.. ومؤتمر أكتوبر يرد على شواغل الرأي العام
أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أهمية رفع معدلات الوعي وتأمين الجبهة الداخلية للدولة المصرية.

الخارجية: البحارة المصريون يعودون فجر الجمعة بعد الإفراج عنهم
أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن البحارة المصريين سيعودون إلى مصر فجر الجمعة، مشيرًا إلى أنهم موجودون حاليًا في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشو.

بشرى لأصحاب المعاشات.. صرف 48 مليار جنيه غدًا والتأمينات: مفيش أزمات في السيستم
زف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشرى سارة لأصحاب المعاشات، معلنًا صرف نحو 48 مليار جنيه غدًا لأصحاب المعاشات المستحقين، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات في نظام صرف المعاشات.

كامل الوزير: تطوير شبكة الطرق والنقل منع تحول مصر إلى جراج كبير
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه تم العمل على تطوير شبكة النقل الحضري داخل المدن، مضيفا: "يتم العمل على إنشاء مترو متطور في الإسكندرية في مايو المقبل".

صلاح فوزي: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية جاء بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لم يُقدم من الحكومة، وإنما تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب تجاوز عُشر أعضاء المجلس.

التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية.. وقائمة سوداء للجهات غير المعتمدة
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من خلال مختلف منصات ومواقع الوزارة، للتعريف بالكيانات التعليمية الوهمية التي لا تحظى باعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

مساعد وزير الداخلية الأسبق: المواطن غير ملزم بشراء طفاية الحريق والمثلث العاكس عند الترخيص
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه وزارة الداخلية بسرعة تطوير أداء العمل، خاصة في الوحدات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وفي مقدمتها وحدات المرور.

انفراجة قريبة والأسعار هتستقر.. خبر سار من شعبة المخابز بشأن الفينو والسياحي
أكد خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، أن هناك زيادة في أسعار الدقيق الذي يدخل في إنتاج الخبز السياحي والفينو منذ 3 شهور وحتى الآن.

الجنيه الذهب يخسر 756 جنيهًا في أسبوع.. تراجع جديد رغم ارتفاعه أمس
عاود الجنيه الذهب التراجع في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بعد ارتفاعه أمس، ليسجل 49,042 جنيهًا، مقابل 49,077 جنيهًا، بخسارة بلغت 35 جنيهًا. ويأتي ذلك وسط تحركات متذبذبة شهدها سوق الذهب خلال الأسبوع، بين تراجعات حادة وارتفاعات محدودة.

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