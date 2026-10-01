قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية مختلفة.. ميسي يودّع الأرجنتين في ليلة تاريخية
محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري
دون تغيير.. أقل سعر دولار في البنوك الآن
اليوم .. صرف معاشات أكتوبر لـ11.5 مليون مستحق
الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)
بعد الخطاب الرئاسي.. البابا تواضروس يدعو لمواجهة «حرب الإحباط» ونشر الأمل في الكنائس
الإمارات: أمن الملاحة البحرية ركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية
بعد واقعة الطائرة.. فلاي دبي تؤكد التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن في عملياتها
مفاجأة رقمية.. مصر تتقدم إلى المرتبة الرابعة إقليميًا في مجال الذكاء الاصطناعي
في ذكرى النصر.. البابا تواضروس: وحدة المصريين حققت معجزة أكتوبر وسنظل نحافظ على بلدنا
جمال عبد الحميد: كنت زملكاويًا وأنا في الأهلي.. وأخلصت للفريق الأحمر
بندقية رش وتفاحة على الرأس .. شقيقة خالد الصاوي تكشف مفاجآت من طفولته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة رقمية.. مصر تتقدم إلى المرتبة الرابعة إقليميًا في مجال الذكاء الاصطناعي

ذكاء
ذكاء
أحمد عبد القوى

تتقدم مصر بخطوات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما احتلت المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 43 عالميًا في مؤشر التكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية، ضمن تقرير المهارات العالمية لعام 2026.

ويعكس التقدم المصري تنامي الاهتمام ببناء الكفاءات القادرة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع امتلاك المهارات البشرية اللازمة لتطبيقها، في وقت تستهدف فيه الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تأهيل 30 ألف متخصص بحلول عام 2030.

وتكشف البيانات عن إقبال متزايد على اكتساب المهارات الجديدة، إذ ارتفع التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي في مصر بنسبة 24% على أساس سنوي، بينما سجلت دورات أمن الذكاء الاصطناعي نموًا بنسبة 131%، وقفز التسجيل في دورات سير العمل القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 111%، فيما ارتفع الإقبال على الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 83%.

ولا يقتصر التحول على المهارات التقنية، إذ يتجه المتعلمون إلى الجمع بينها وبين مهارات التواصل وتقديم العروض والتفكير النقدي وحسن التقدير، بما يساعد على فهم نتائج أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقييمها وشرحها بصورة أكثر وضوحًا.

وتعزز تحولات سوق العمل أهمية هذا الاتجاه، خاصة مع تضاعف عدد الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي في مصر بين عامي 2021 و2024، إلى جانب ارتفاع التسجيل في برامج الشهادات المصغرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 111%.

وتقول المؤشرات، إن مصر أمام فرصة للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانتها التنافسية، مؤكدة أهمية الاستثمار المستمر في المهارات البشرية وربط التعليم والتدريب بالتطبيق العملي ومتطلبات الوظائف المتغيرة.

ذكاء مصر عالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

نتيجة قرعة الحج السياحي

ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

طائرة فلاي دبي

فرقتهم الحرب وجمعتهم طائرة.. روسي وأوكراني ينقذان فلاي دبي من كارثة

أرشيفية

طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»

ترشيحاتنا

«مطلوب عائليًا»

«مطلوب عائليًا» يوسع خريطة عرضه.. مصر 7 أكتوبر وعربيا 8 اكتوبر

الفنانة سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي: «فخورة وممتنة» بترشح «أرض الملائكة» للدورة الـ99 من جوائز الأوسكار

صناعة ماري أنطوانيت

صناعة ماري أنطوانيت.. رسالة حب من إليانور كوبولا إلى ابنتها صوفيا

بالصور

معشوقة الجماهير.. تفاصيل وأسعار أشهر 5 سيارات SUV في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

أم العروسة.. غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطبة ابنتها

غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها
غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها
غادة عادل بفستان ملفت فى حفل خطوبة ابنتها

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
حمى الضنك

يعالج أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد