مفاجأة رقمية.. مصر تتقدم إلى المرتبة الرابعة إقليميًا في مجال الذكاء الاصطناعي

تتقدم مصر بخطوات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما احتلت المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 43 عالميًا في مؤشر التكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية، ضمن تقرير المهارات العالمية لعام 2026.

ويعكس التقدم المصري تنامي الاهتمام ببناء الكفاءات القادرة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع امتلاك المهارات البشرية اللازمة لتطبيقها، في وقت تستهدف فيه الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تأهيل 30 ألف متخصص بحلول عام 2030.

وتكشف البيانات عن إقبال متزايد على اكتساب المهارات الجديدة، إذ ارتفع التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي في مصر بنسبة 24% على أساس سنوي، بينما سجلت دورات أمن الذكاء الاصطناعي نموًا بنسبة 131%، وقفز التسجيل في دورات سير العمل القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 111%، فيما ارتفع الإقبال على الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 83%.

ولا يقتصر التحول على المهارات التقنية، إذ يتجه المتعلمون إلى الجمع بينها وبين مهارات التواصل وتقديم العروض والتفكير النقدي وحسن التقدير، بما يساعد على فهم نتائج أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقييمها وشرحها بصورة أكثر وضوحًا.

وتعزز تحولات سوق العمل أهمية هذا الاتجاه، خاصة مع تضاعف عدد الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي في مصر بين عامي 2021 و2024، إلى جانب ارتفاع التسجيل في برامج الشهادات المصغرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 111%.

وتقول المؤشرات، إن مصر أمام فرصة للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانتها التنافسية، مؤكدة أهمية الاستثمار المستمر في المهارات البشرية وربط التعليم والتدريب بالتطبيق العملي ومتطلبات الوظائف المتغيرة.