بندقية رش وتفاحة على الرأس .. شقيقة خالد الصاوي تكشف مفاجآت من طفولته

حلّ الفنان خالد الصاوي ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر قناة «الأولى»، حيث تحدث عن عدد من تفاصيل حياته، بمشاركة شقيقته داليا الصاوي، التي كشفت جانبًا من ذكرياتهما خلال فترة الطفولة.

وقالت داليا الصاوي، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن خالد الصاوي كان طفلًا شقيًا جدًا، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بشخصية مختلفة منذ صغره.

وأضافت: «خالد ألّف لغة خاصة بيني وبينه، وممكن نتكلم بيها بالساعات»، موضحة أن هذه اللغة كانت وسيلة للتواصل بينهما منذ سنوات الطفولة.

وتابعت شقيقة الفنان خالد الصاوي، مستعيدة إحدى ذكرياتهما: «إحنا صغيرين خالد كان عنده بندقية رش، ووقفني في الغرفة وحط تفاحة على رأسي، وقالي هنشن على التفاحة».

وأوضحت داليا أن شقيقها كان يحاول دائمًا تعليمها الدفاع عن النفس، قائلة: «خالد كان بيحاول دائمًا يعلمني الدفاع عن النفس، وعلمني رياضة الكاراتيه، ومكنش فيه حد بيضربني غيره».

وتكشف هذه المواقف جانبًا من العلاقة التي جمعت خالد الصاوي وشقيقته خلال طفولتهما، والتي اتسمت بالمواقف الطريفة والمشاكسة، إلى جانب حرصه على تعليمها بعض مهارات الدفاع عن النفس.