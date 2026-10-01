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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مليون دولار.. أضا يكشف تفاصيل عرض أهلي بنغازي لضم فتوح وموقف الزمالك

فتوح
فتوح
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا حقيقة موافقة الزمالك على بيع لاعبه أحمد فتوح لنادي أهلي بنغازي الليبي، وتطورات مفاوضات النادي مع اللاعب لتجديد تعاقده.

ونقل محمد أضا تصريحات خاصة من وكيل اللاعب لبرنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «وكيل فتوح قال لبرنامج الماتش  فتوح جاله عرض من أهلي بنغازي بقيمة 500 ألف دولار، فالزمالك طلب زيادة العرض إلى 750 ألف دولار».

وأشار أضا إلى أن العرضين كانا في نفس اليوم وكان بقيمة 750 ألف دولار، وأن الزمالك طلب الحصول على مليون دولار، وفقًا لما ذكره وكيل فتوح.

وأضاف أضا أن وكيل اللاعب قال إن الزمالك رحب برحيل فتوح وأنهم ينتظرون موافقتهم على عرض المليون دولار».

وتحدث أضا عن أنه لا يوجد عرض بقيمة مليون دولار وصل لنادي الزمالك بشأن بيع أحمد فتوح».

وأشار وكيل اللاعب إلى أن اللاعب وصل له 9 أمثال عقده مع الزمالك، وسيحصل حال انتقاله للنادي الليبي على 2.5 مليون دولار.

وقال أضا: «تواصلت مع أكثر من عضو داخل مجلس إدارة الزمالك، وتواصلت تحديدًا مع حسام المندوه، أمين الصندوق بالنادي، وقال لي شخصيًا أنه تم رفض عرض أهلي بنغازي من أول يوم وتم إبلاغ وكيل اللاعب بهذا الرفض، وأبلغ وكيل اللاعب بتحديد جلسة لتجديد عقد أحمد فتوح».

وأردف أضا: «من مصادرنا الخاصة أحمد فتوح سيطلب من الزمالك الحصول على 25 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى منحة تعاقد بقيمة 10 ملايين جنيه، كما سيطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة أولًا قبل تجديد تعاقده مع الزمالك».

الزمالك اخبار الزمالك حسين لبيب أحمد فتوح اخبار الرياضة

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