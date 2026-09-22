الصاوي يتابع انتظام الدراسة بكلية القرآن الكريم بطنطا ويعقد لقاء مفتوحًا مع الطلاب

أجرى الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، جولة تفقدية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، يرافقه الدكتور أحمد عبد المرضي، عميد الكلية، والدكتور محمد سليمان، وكيل الكلية، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦م.

انتظام الدراسة بكلية القرآن الكريم بطنطا

وعقد نائب رئيس الجامعة، لقاءً مفتوحًا مع الطلاب الجدد، استمع خلاله إلى آرائهم وتطلعاتهم، وتعرّف على أسباب رغبتهم في الالتحاق بكلية القرآن الكريم، ودوافعهم إلى اختيار هذا التخصص العلمي المتميز، مؤكدًا أن الالتحاق بكلية القرآن الكريم يمثل مسئولية علمية ورسالة عظيمة، ناصحًا الطلاب بأهمية الالتزام والجد والاجتهاد والحرص على التميز، والإفادة من البيئة العلمية التي توفرها الكلية، بما يسهم في بناء شخصية علمية أزهرية قادرة على حمل رسالة القرآن الكريم وعلومه.

وأشار "الصاوي" ، إلى حرص جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق، على المتابعة المستمرة لكل ما يخص كليات الجامعة، والوقوف على احتياجاتها، ودعم جهود التطوير بها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويعزز جودة الأداء الأكاديمي والإداري.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المرضي، أن كلية القرآن الكريم لها طبيعة علمية خاصة ورسالة متميزة، وهو ما يتطلب من طلابها قدرًا كبيرًا من الانضباط والجدية، إلى جانب التحصيل العلمي المتقن، مؤكدًا أن التميز لا يتحقق إلا بالمواظبة والاجتهاد وحسن الإفادة من توجيهات أعضاء هيئة التدريس.

وعلى هامش متابعة انتظام الدراسة، تابع نائب رئيس الجامعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا، إلى جانب حضوره الاجتماع الذي ضم إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال التجديد والتطوير بالكلية.

تأتي زيارة نائب رئيس الجامعة في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، بمتابعة انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم والتواصل مع إدارات الكليات والطلاب لتذليل أي معوقات لانتظام الدراسة.