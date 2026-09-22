مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة واحذر هذا الخطأ

تؤثر التغذية بشكل مهم على صحة مريض تليف الرئة، لكنها لا تعني وجود قائمة ثابتة من الأطعمة الممنوعة على جميع المرضى، إذ تختلف الاحتياجات الغذائية حسب وزن المريض، حالته الصحية، الأدوية التي يحصل عليها، ووجود أمراض أخرى مثل الضغط والسكر وارتجاع المريء.

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ

وتوصي الجهات الطبية المتخصصة مرضى تليف الرئة باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين، مع تقليل الملح والسكريات المضافة والدهون المشبعة والمتحولة والأطعمة المصنعة.

1. الأطعمة شديدة الملوحة

تأتي الأطعمة الغنية بالصوديوم على رأس الأشياء التي يجب على مريض تليف الرئة تقليلها، خاصة المخللات، اللحوم المصنعة، الشيبسي، الوجبات الجاهزة، الشوربات سريعة التحضير، والمكعبات والمقبلات المالحة.

ويرتبط الإفراط في الصوديوم باحتباس السوائل، وهو أمر قد يكون أكثر أهمية لدى المرضى الذين يعانون أيضًا من تورم أو ارتفاع ضغط الدم أو بعض مشكلات القلب.

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ

وتشير إرشادات التغذية الخاصة بأمراض الرئة الخلالية إلى أهمية الحد من الصوديوم، لأن احتباس السوائل قد يزيد صعوبة التنفس لدى بعض المرضى.

2. اللحوم المصنعة والأطعمة الجاهزة

يفضل عدم الإكثار من اللانشون والسجق والبسطرمة واللحوم المصنعة والوجبات السريعة، لأنها غالبًا تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والدهون المشبعة.

والأفضل اختيار مصادر بروتين أكثر فائدة مثل الأسماك والدجاج والبيض والبقوليات، بحسب قدرة المريض وحالته الصحية.

3. المقليات والدهون المشبعة

الإفراط في الأطعمة المقلية والوجبات الغنية بالدهون المشبعة لا يتناسب مع النظام الغذائي الصحي الموصى به لمرضى تليف الرئة.

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ

وتنصح مؤسسة التليف الرئوي الأمريكية باختيار نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والمتحولة والكوليسترول، مع الاعتماد بصورة أكبر على الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية.

4. الحلويات والمشروبات السكرية

لا يحتاج مريض تليف الرئة إلى منع السكر تمامًا، لكن من الأفضل تقليل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة والأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة.

وتصنف الجهات الصحية العسل أيضًا ضمن مصادر السكريات المضافة عندما يُضاف إلى الطعام أو الشراب، لذلك لا ينبغي التعامل معه على أنه غذاء علاجي لتليف الرئة.

5. الوجبات الكبيرة

ليست المشكلة دائمًا في نوع الطعام فقط، وإنما في كمية الطعام أيضًا.

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ

فتناول وجبة كبيرة قد يسبب امتلاء المعدة، وهو ما قد يجعل التنفس أكثر صعوبة لدى بعض مرضى تليف الرئة. لذلك توصي إرشادات التغذية بتناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا بدلًا من الوجبات الضخمة.

6. الأطعمة التي تزيد ارتجاع المريء

يعاني بعض مرضى تليف الرئة من ارتجاع المريء، وفي هذه الحالة يجب الانتباه إلى الأطعمة التي تزيد الأعراض لدى كل شخص.

وتشير إرشادات الجمعية الأمريكية للرئة إلى أن بعض المرضى قد يحتاجون إلى تجنب أطعمة مثل الطماطم والقهوة والأطعمة الحمضية إذا كانت تزيد الارتجاع، مع عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

7. لا تمنع الطعام الصحي من نفسك

من الأخطاء الشائعة أن يقرر مريض تليف الرئة منع مجموعات غذائية كاملة اعتقادًا بأنها تؤثر على الرئة.

والحقيقة أن التغذية الجيدة تساعد المريض على الحفاظ على الوزن والكتلة العضلية والطاقة، ولذلك يجب أن يحتوي النظام الغذائي على قدر كافٍ من البروتين والسعرات الغذائية، خاصة أن التنفس قد يستهلك مجهودًا وطاقة أكبر لدى بعض مرضى أمراض الرئة المزمنة.

العسل والتمر.. ماذا قال الطبيب؟

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أيمن السيد، استشاري الصدر، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن المستخدم في هذا الموضوع، أن تناول العسل يكون بمقدار ملعقة صغيرة مرة واحدة في الشهر، والتمرة مرة واحدة في الأسبوع.

وهذه الكميات المذكورة هي توصية الطبيب للحالة التي يتابعها، ولا ينبغي تحويلها إلى قاعدة عامة تنطبق على جميع مرضى تليف الرئة، خاصة أن احتياجات المريض تختلف بحسب العمر والوزن ومستوى السكر في الدم والأدوية والأمراض المصاحبة.

ماذا يأكل مريض تليف الرئة؟

يمكن أن يعتمد النظام الغذائي على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين مثل الأسماك والدجاج والبيض والبقوليات، مع اختيار منتجات الألبان قليلة الدهون عند ملاءمتها للحالة.

كما يُفضل توزيع الطعام على وجبات صغيرة خلال اليوم، وتجنب الإفراط في الملح والأطعمة المصنعة والحلويات والمقليات.