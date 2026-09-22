شرط جديد من محمد هاني لتجديد عقده مع الأهلي.. وناقد رياضي يكشف التفاصيل

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، خلال ظهوره مع الإعلامي سيف زاهر، عن آخر تطورات ملف تجديد عقود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني وياسر إبراهيم، إلى جانب كواليس موقف بعض مسؤولي القلعة الحمراء من رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق.

وقال محمد عراقي إن المهلة المحددة لتجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم انتهت يوم 14 سبتمبر الجاري، موضحًا أن الثنائي يرغب في وضع شروط خاصة ضمن العقود الجديدة، وهو ما تسبب في عدم حسم الملف حتى الآن.

وأوضح عراقي أن ياسر إبراهيم يرغب في الحصول على عقد بقيمة 35 مليون جنيه صافيًا، دون وجود بنود خاصة بالحوافز أو المكافآت ضمن قيمة عقده.

وأضاف أن محمد هاني يرغب كذلك في الحصول على 35 مليون جنيه، مع إزالة بند نسبة المشاركة من عقده الجديد، مشيرًا إلى أن عرض الأهلي الحالي يصل إلى 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كحوافز، إلا أنه لا توجد تطورات جديدة بشأن المفاوضات حتى الآن.

وفي سياق آخر، كشف محمد عراقي عن وجود حالة من عدم الاتفاق داخل الأهلي بشأن قرار رحيل مارسيل كولر، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين الكبار في النادي يرون أن رحيله كان خطأ.

ونقل عراقي عن مسؤولين داخل الأهلي قولهم إن النادي لم يمنح كولر الوقت الكافي، موضحًا أن هناك من يرى أن المدرب السويسري رحل عقب خسارته أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، رغم وجود قناعة لدى بعض المسؤولين بأن قرار رحيله لم يكن صائبًا.

وأكد الناقد الرياضي أن هذه الرؤية موجودة لدى بعض المسؤولين داخل النادي، في ظل استمرار النقاش حول القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية.