روسيا تفتح النار من السماء.. تدمير مواقع طائرات مسيرة أوكرانية في سومي ودونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الجوية الفضائية الروسية استخدمت قنابل جوية من طراز "FAB-1500" لضرب مراكز قيادة الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة "خوتين" في مقاطعة سومي ومدينة "دروزهكوفكا" في دونيتسك.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إصابة جميع الأهداف بنجاح، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم".

وفي الليلة السابقة ليوم 22 سبتمبر، شنت القوات الروسية ضربات استهدفت منشآت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك منشآت صناعية ومواقع في قطاعي الطاقة والدفاع وبنية تحتية للموانئ - في كييف ومقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وأوديسا، بالإضافة إلى استهداف سفن بحرية.

وأسفرت هذه العمليات عن إصابة منشآت للصناعات المعدنية والكيميائية الأوكرانية.