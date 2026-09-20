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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الهجوم الأوكراني الأكبر.. روسيا تتوعد بتكثيف الهجمات على كييف

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

توعدت موسكو، الأحد، بتكثيف ضرباتها على العاصمة الأوكرانية كييف، ردًا على هجمات واسعة شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات المسلحة ستواصل تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف، ردًا على ما وصفته بهجمات نفذتها أوكرانيا ضد أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية.

واتهمت موسكو كييف بالسعي إلى إفشال التعبير الديمقراطي عن إرادة المواطنين الروس، في إشارة إلى توقيت الهجمات التي تزامنت مع الانتخابات.

أضخم هجوم أوكراني

وشنت أوكرانيا، ليل السبت، هجومًا واسعًا بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، وصف بأنه الأكبر منذ بداية عام 2026، واستهدف منشآت نفطية ولوجستية، فيما أعلنت موسكو مقتل شخصين وإصابة آخرين، إلى جانب اضطراب حركة الطيران.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس" أرفقه بمقطع فيديو، إن العمليات الأوكرانية بعيدة المدى كان لها تأثير كبير للغاية في موسكو.

وأوضح زيلينسكي أن الهجوم استهدف منشأة رئيسية تابعة لصناعة النفط الروسية ومرفقًا لوجستيًا، مضيفًا أن هذه المنشآت تمثل مليارات الدولارات التي قال إنها تسهم في تمويل "آلة الحرب الروسية".

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