كسر مفاجئ بمحبس المياه يقطع الخدمة عن مناطق بالأقصر

شهدت منطقة مدخل النجع الطويل بالكرنك في محافظة الأقصر، عطلا مفاجئا بأحد محابس المياه، أثناء أعمال التشغيل التجريبي لخط المياه الجديد، ما تسبب في توقف ضخ مياه الشرب وتأثر عدد من المناطق بالخدمة.

وجاء العطل بعد تعرض المحبس للكسر خلال أعمال التجربة والتشغيل، لتبدأ على الفور فرق الصيانة المختصة في الانتقال إلى موقع العطل، والعمل على إصلاح المحبس وإعادة تشغيل الخط.

وتواصل فرق الصيانة أعمالها لسرعة الانتهاء من الإصلاح، تمهيدا لإعادة ضخ المياه وعودة الخدمة إلى المناطق المتأثرة، بالتزامن مع استكمال الاختبارات الفنية الخاصة بالخط الجديد والتأكد من انتظام تشغيله.

ومن المقرر عودة الخدمة إلى طبيعتها عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بصورة مستقرة.