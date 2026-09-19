زراعة الأقصر تعلن بدء حملة شاملة لمكافحة الفئران لحماية المحاصيل

أعلنت المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر عن تنفيذ حملة مكافحة شاملة للقوارض في جميع النواحي التابعة للمحافظة، وذلك عقب حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2026م، طبقاً لخطات وزارة الزراعة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن عمليات المقاومة ستمتد لتشمل وضع الطعوم (طعم فوسفيد الزنك وطعم الراكومين المجهز) داخل الجحور وعلى جانبي الترع والمصارف والجسور، وتحت تجمعات النخيل والأشجار وحول أسوار البساتين، على أن تنطلق مواعيد الحملة بنواحي شرق النيل اعتباراً من يوم 4 / 10 / 2026 حتى 7 / 10 / 2026، وبنواحي غرب النيل اعتباراً من يوم 12 / 10 / 2026 حتى 15 / 10 / 2026.

وتهيب مديرية الزراعة بالأقصر بالسادة المواطنين والمربين ضرورة توخي الحذر والحرص على حيواناتهم وتجنب أخطار التسمم بالمبيدات المستخدمة خلال فترة الحملة المعلنة.