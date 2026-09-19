بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

شهدت مدرسة السادات التابعة للإدارة شرق المحلة التعليمية في محافظة الغربية واقعة اعتذار طالب وولي أمره عقب قرار فصله أسبوعا بساحة فناء طابور المدرسة لارتكابه واقعة تصوير احدى المعلمات خلسة مقطع فيديو و بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي الأمر الذي لاقي رواج كبير ورود أفعال واسعة من جهة الأسر والعائلات عبر السوشيال ميديا.

تفاصيل الواقعة



"كل الطلاب ولادي واعتذار المخطىء واجب داخل حرم التعليم"بتلك الكلمات عبرت هالة قنديل مديرة مدرسة السادات الثانوية لافتة بقولها "فقدت أبنائي لظروف خاصة فعوضني الله بأبنائي فكل الفصول في بيتي تاني بالمدرسة " .

تصرف غير اخلاقي



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا مقطع فيديو مصور لـ اعتذار الطالب وولي الأمر عبر جروبات السوشيال ميديا الذين أشادوا بكون الاعتذار عن الخطأ أسلوب تربوي إيجابي .

فتح تحقيق عاجل في الواقعة

الجدير بالذكر أن المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أصدر توجيهات عاجلة بالتحقيق في واقعة فصل الطالب أسبوعا على خلفية ارتكاب فعل غير أخلاقي بتصويره المعلمه بواسطة هاتفه المحمول وبثه عبر منصة التيك اوك والسوشيال ميديا.