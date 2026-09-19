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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة رغبة بنتايج في تمثيل منتخب مصر.. أحمد سليمان يكشف التفاصيل

محمود بنتايك
محمود بنتايك
سارة عبد الله

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رغبة اللاعب محمود بنتايك في تمثيل منتخب مصر، موضحًا سبب ظهوره برفقة أسرته في مكتب الجوازات خلال الساعات الأخيرة.

وقال أحمد سليمان والد زوجة محمود بنتايك، في تصريحات تليفزيونية: “أول مرة أسمع أنباء رغبة بنتايج لتمثيل منتخب مصر.. اللاعب سافر مع أسرته خلال الساعات الأخيرة إلى إحدى الدول التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية، لذلك رأى البعض اللاعب في مكتب الجوازات برفقة أسرته، وربط البعض بين الأمر ورغبته في الحصول على الجنسية المصرية”.

وكان قد كشف الإعلامي كريم رمزي عن تحرك جديد من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن ملف تجديد عقد المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس»: «من ضمن الملفات المطروحة على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك، ملف تمديد عقد بنتايج، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفريق».

أحمد سليمان محمود بنتايك منتخب مصر

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