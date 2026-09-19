عموتة يحدد احتياجات الأهلي في يناير.. المغربي يطلب 4 صفقات سوبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بدأ في تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تمهيدًا لعرضها على إدارة الكرة ودراسة إمكانية تدعيم الصفوف.

عموتة يطلب 4 صفقات في الشتاء

وأوضح المصدر أن عموتة يرغب في تدعيم خط الدفاع خلال يناير، ويرى أن الفريق يحتاج إلى إضافة لاعب أو لاعبين في الخط الخلفي، وفقًا لما ستسفر عنه عملية تقييم قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المدير الفني المغربي وضع أيضًا تدعيم مركز خط الوسط ضمن أولوياته، إلى جانب رغبته في التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح الأيمن، من أجل زيادة الخيارات الهجومية داخل الفريق.

وأشار المصدر إلى أن عموتة يعمل حاليًا على تقييم العناصر الموجودة في مركز الظهير الأيسر، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مدى حاجة الأهلي إلى التعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز، خاصة بعد تعاقد النادي مع توفيق محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي ستنتظر التقرير النهائي من الجهاز الفني بشأن المراكز المطلوب تدعيمها، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعبين والأندية، مشددًا على أن الاحتياجات الفنية لميركاتو يناير لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات بين الجهاز الفني وإدارة الكرة لوضع التصور النهائي لصفقات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية.